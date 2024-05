GRADONAČELNICA UŽICA O POŽARU NA DEPONIJI DUBOKO Imali smo sednicu Gradakog štaba za vanredne situacije, na terenu je 90 kamiona

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević nakon sastanka Štaba za vanredne situacije na kome je prisustvovala i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović, rekla je da se preduzimaju sve mere kako bi se ugasio požar na deponiji Duboko kod Užica, koji traje već šest dana.

- U ranim časovima došlo je obrušavanja dela deponije, na kome je juče lokalizovan požar, na pristupne puteve koji su juče bili urađeni da bi se pristupili lakšem gašenju. Odmah smo organizovali sednicu Gradakog štaba za vanredne situacije, pozvali Republički štab i veoma brzo su nam poslali dva helikoptera za gašenje požara. U međuvremenu su obezbeđene mlaznice sa penom da se gase kritični delovi požara – rekla je gradonačlenica Užica. Ona je dodala da se trenutno na deponiji nalazi oko 90 kamiona i 20 bagera, kao i ljudi koji danonoćno rade na gašenju požara.

1 / 6 Foto: Foto: Grad Užice

- Sa ministarkom Irenom Vujović i načelnikom Sektora za vanredne situacije Čaušićem doneli smo neke zaključke i plan aktivnosti, koji se odnosi na dalju sanaciju tela deponije i gašanje požara. Plan je da se izgrade novi putevi sa bočnih strana, da ne bi došlo obrušavanja sa vrha tela deponije – kaže dr Raković Radivojević.

Gradonačelnica je zamolila građane da imaju strpljenja i dodala da je Zavod za javno zdravlje Užice saopštio da je aerozagađenja u granicama normale. Danas je ispred Skupštine grada održan protest nekoliko desetina građana Užica tražeći rešenje problema.

- Rešenje ovog problema je proširenje tela deponije, stabilizacije terena, zacevljenje potoka i država će odvojiti 30 miliona evra za to, i brzo će se krenuti sa radovima. Ljudi su zabrinuti, ali ovo je problem od 2005. godine. Oni ispred opštine koji su danas protestvovali treba da traže odgovore na mnoga pitanja ali od onih koji su gradili deponiju i to zbog čega nisu sprovedene sve procedure i što sve nije urađeno na telu deponije. Da je sve to urađeno danas da ne bi došli do ove situacije – rekla je gradonačelnica Užica.