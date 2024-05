UČENIK PRETUKAO PROFESORA U BAČKOJ PALANCI, OGLASILA SE PROFESORKA MARIJA: Potreslo me je ovo, i sama sam bila žrtva, to je užas!

Nakon napada na profesora S. Z. u tehničkoj školi "9. maj" u Bačkoj Palanci za Kurir se oglasila i profesorka Marija Stevanović iz Trstenika, koja je i sama doživela nasilje kada su joj trojica učenika izmakla stolicu tokom nastave i sve to snimali i plasirali na društvene mreže!

Podsetimo, juče oko 14 časova, bivši učenik Tehničke škole "9.maj" iz Bačke Palanke, B.M., izvršio je fizički napad na profesora S.Z. tokom časa. Učenik je profesoru naneo ozbiljne telesne povrede, a profesor je prevezen u UC na dalje lečenje.

Profesorka Marija Stevanović iz Trstenika koja je na svojoj koži doživela torturu i nasilje od trojice učenika kaže za Kurir da ju je potresla ova vest o napadu na profesora.

- Stavarno mi je žao što se to desilo kolegi, ali to je samo dokaz da sistem još uvek nije našao pravo rešenje. Pitanje je gde je tu bio policajac, kako je moglo to dete da uđe u školu, otvaraju se mnoga pitanja. Mi smo nezaštićeni, bio je i onaj dečak koji je pre dva meseca šutnuo učiteljicu u koleno.. - priča profesorka Stevanović.

Smatra da bi trebalo da se osnuje mreža profesora koji trpe nasilje.

- Ne trpe nastavnici samo fizičko nasilje, već trpe i verbalno koje ne možete da dokažete - kaže ona.

Boji se da će ovaj slučaj završiti ispod otirača, kao i mnogi.

- Evo ja dve godine ne mogu zakonski da zatvorim krug protiv počinioca, jer je moj glavni počinilac pobegao u inostranstvo. Profesor iz Bačke Palanke ima moju punu podršku i tu sam za njega ako mu bude trebao razgovor. Savetujem ga i da se obavezno obrati pisholozima i psihijatrima, trebaće mu mnogo vremena da se oporavi, ipak su to ozbiljne stvari - zaključila je ona.

