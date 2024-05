"PROSVETARI I DOSAD BILI ZAŠTIĆENI, ALI SAMO NA PAPIRU" Mirjana Gašić: Nadamo se novom zakonu do početka iduće školske godine

Zahtev prosvetnih radnika da se napad na zaposlene u prosveti tretira kao napad na advokate usvojen je na sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata u prosveti, ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović i ministarke pravde Maje Popović.

Ovaj zahtev predložila je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nakon napada na profesore u kojima su njihove kolege zadobile teže fizičke povrede. Ovim povodom u jutarnji program Redakcija na Kurir televiziji uključila se Mirjana Gašić, PR Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- Nakon protesta koji je juče održan i nakon zaista vrlo značajne i mnogobrojne podrške naših kolega ali i drugih građana Republike Srbije i roditelja naših đaka, na sastanku koji je održan u Vladi Srbije došlo je do usmenog usaglašavanja i najave da će naši zahtevi biti ostvareni i ispunjeni, zato što su sasvim u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo - započela je Gašić i precizirala:

- To bi sada značilo da će najpre ti zahtevi biti prosleđeni pravnicima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji će razmotriti kompletan sastav tih odredaba i nadamo se da će se potpuno usaglasiti, to jest da će doći do pristanka da se kao takav zakon usvaja dalje. Nekoliko stvari je tu zapravo na dnevnom redu. Najpre, po dosadašnjim zakonima prosvetni radnici su samo negde deklarativno i na papiru površno bili zaštićeni. Ovog trenutka konkretno se navode dela koja bi eventualni počinioci učinili na štetu bilo koga ko je zaposlen u školi, to dakle nema veze da li se govori samo o prosvetnom radniku, nastavniku ili se radi o bilo kome. Te kazne će se sada kretati od novčanih do zatvorskih kazni koje, boga mi, idu i do raspona do osam godina, koliko se meni čini da je po krivičnom zakoniku sada najteže delo popisano u vezi sa advokatima.

Zahvalila se nadležnima za razumevanje situacije u kojoj se nalaze prosvetni radnici u Srbiji.

- Ovo je jedan dobar korak i ja zaista želim da iskažem zadovoljstvo time što su Vlada, ministarka prosvete i ministarka pravde tako odreagovale i odmah na sastanku juče naglasile da razumeju potrebu da se hitno sprovede ovaj zakon. Jedino još ostaje da mi sačekamo konkretan datum usvajanja ovog zakona. On naime mora da se u potpunosti u saglasi sa Evropskom komisijom, ali to je dobrim delom već urađeno kako su nam ministarke juče kazale. Tako da se nadamo da do početka nove školske godine mi ćemo imati potpuno onako jasnu, sigurnu i mnogo bolju situaciju u smislu zaštite koje kolege osećaju na poslu upravo zbog zakona.

