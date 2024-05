STOMAČNI VIRUS KOLA SRBIJOM: Šta ako i nas zadesi? Na to pitanje odgovor daje doktorka Obradović i objašnjava gde ljudi greše

Osećaj nelagode u stomaku praćen povraćanjem, mučninom, malaksalošću, a mogućom i temperaturom tegobe su na koje se veliki broj ljudi žali.

Doktorka Biserka Obradović je istakla je da je ovo sasvim normalan period za stvaranje ovakve virusne infekcije, i tom prilikom ukazala na mere koje je potrebno preduzeti kako bi se što pre oporavili oni koje zahvati gastroenteritis odnosno stomačni virus.

- Sada je normalno vreme za virusne infekcije, a jedna od njih je i stomačni virus, on dolazi iz grupe adenovrsta. Prelazak vremena koji je izrazito nagli predstavlja povoljno stanje za viruse, pa tako i za gastroenteritis.

3 faze virusa

- Ovaj virus ima tri faze, u prvoj se može osetiti glavobolja, temperatura do 38, i gubljenje apetita, posledica ovih simptoma može dovesti i do nesanice. U drugoj fazi koja je odmah nakon prve dolazi do bolova u crevu, takođe osetan je i želudac, gađanje i takođe gubitak apetita, grčevi u stomaku.

Treća faza predstavlja najtežu jer može doći do temperatuje ponovo, drhtavice, bolova u mišićima, vrtoglavice, ali i gubitna orijentacije", rekla je doktorka.

Usled virusa može doći do kolapsa u organizmu, zato je neophodno pridržavanje dijetane i zdrave ishrane, a doktorka za Telegraf napominje da ne treba piti velike količine tečnosti već dosta male u razmaku od po 15 minuta. Antibiotici i lekovi u ovoj fazi nemaju efekta.