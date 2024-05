U današnjoj emisije “NI 5 NI 6”, autorke i voditeljka Jovana Grgurević razgovaralo se na temu odnosa zvanične i narodne, tradicionalne medicine.

U emisiji su gostovali Sergej Boljević, šef katedre patologije Univerziteta u Moskvi, dr Vanja Milošević, ginekolog, prof. dr Smajo Šerhatlić, specijalista drevne kineske i tibetanske medicine i Zoran Vujević, koji zastupa načela kubanske medicine.

Šehartlić je naglasio da je za pružanje usluga iz domena tradicionalne kineske i tibetanske medicine potrebna ozbiljna edukacija koji mnogi ne poseduju iako se pružaju takve usluge.

01:40 ČOVEK SE MORA LEČITI CEO, A NE U DELOVIMA Specijalista drevne kinekse medicine objasnio po čemu se ona razlikuje od zvanične

- Kao i u svakoj drugoj profesiji ne može neko ko završi tromesečni kurs da se bavi kineskom medicinom niti akupunkturom. Ja sam se edukovao 4 godine i za to vreme završio dva fakulteta. Ja sam i majstor borilačkih veština i tri udarca u jednoj sekundi imam, a uz to sam i profesror i doktor tradicionalne kineske i tibetanske medicine - rekao je Šehartlić i dodao:

- Nemam karton u domu zdravlja. Nema potrebe za tim jer kineska medicina leči sve što je potrebno. Nema parcijalnih podela kao u savremenoj medicini što je greška jer se tako odaljava od pacijanata. Mi radimo celog čoveka istovremeno. Imamo taj holistički pristup. Ja moram lečiti i psihu čoveka i neurološka oboljenja i gastroenterološke bolesti i bolesti creva, pluća, genitalno urinarnog sistema i sveg ostaloga.

Milošević je konstatovao da nijedan način lečenja nema primat u odnosu na drugi, ali da u zvaničnu medicinu ljudi i dalje imaju procentualno gledano najviše poverenja:

- Niko od nas nema monopol na zdravlje. Nama ljudi ukazju poverenje na osnovu iskustava. Zvanična medicina je najprisutnija na ovim prostorima. Ja nemam nikakav problem sa tim da postoje i drugi načini lečenja. I u zvaničnoj medicini vi ćete uvek imati onaj princip "dva lekara tri mišljenja." Mi radimo na osnovu iskustva koje je iza nas, koje je vidljivo i rezultata koji su vidljivi.

Vujević kaže da su u kubanskom zdravstvu svi načini lečenja kako zvanični tako i alternativni legitimni i podržani.

- Ja sam svašta naučio pitajući kubanske naučnike i lekare. Na zadnjem kongresu ministar zdravlja je rekao da su svi načini lečenja dozvoljeni i poželjni. I zvanična medicina i ajruveda, lečenje zvukom, muzikom, svetlošću. Sve što postoji kod njih podržava država - rekao je Vujević i dodao:

Ovde kad biste nekom lekaru da recimo postoji mogućnost da leči i muzikom to ne bi dolazilo u obzir. Tako su recimo statini koji se koriste u zvaničnoj medicini za snižavane holesterola zabranjeni. Ono snižavaju holesterol ali napadaju srčane mišiće i jetru. Zato su oni cedili šećernu trsku i izdvajali aktivnu materiju koja snižava holesterol, a na tu ideju su došli tako što su našli podatke da su je u drevnim vremenima cedili i konzumirali robovi koji su radili dani i noć i bili zdravi i pravi.

Boljević je istakao da je Rusija naslednik SSSR-a koji je prema njegovim rečima imao najbolju medicinu na svetu, ali da je ruska medicina devedesetih stagnirala, mada duži vremnski period napreduje.

- Ako govorimo o Rusiji treba rećo da je ona je naslednik SSSR. Tamo je bila najjača medicina na svetu. To je bilo tako organizovano da nikad pacijent nema problema ako treba da dobije pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Sve je bilo besplatno. Onda je došlo do devedesetih i sve se to raspadalo. Zapad je počeo tu da gura svoju farmaceutsku industriju. Onda smo imali situaciju kad je došao Putin, ne samo da se zapadni preparati uzimaju nego da se prave i sopstveni.

