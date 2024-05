"URLAO JE NA MENE, OSTAVIO ME KAO PSA NA ULICI U BEOGRADU" Isplivali jezivi detalji iz života srpske snajke i uhapšenog Kneževića

Kada je reč o nestanku Kolumbijke Ane Knežević, ostalo je mnogo pitanja bez odgovora, od toga da li je oteta, da li je upoznala nekoga tog dana, da li je promenila planove koje je imala za februar, pa sve do toga da li je na kraju ubijena, ipak, kockice ovog slučaja polako se sklapaju, od momenta kada je uhapšen Anin suprug, David Knežević, rodom iz Srbije, i kada su takođe isplivale nove tvrdnje stranih medija o tome da je Ana ubijena!

Anina prijateljica je, podsetimo, prijavila njen nestanak pre tri meseca, a kako je tada rekla, odmah po pozivu policiji, pozvala je i Davida, Aninog bivđeg muža, međutim, on se uopšte nije uključivao u potragu za nestalom ženom, već je ubrzo spakovao kofere i otišao za svoju rodnu Srbiju.

Knežević sve negirao

Kako se saznaje, prema rečima Kneževićevog advokata Kena Padovica, nakon što su sve oči bile uprte u Aninog supruga, David je negirao da ima bilo kakve veze sa njenim nestankom. Međutim, mediji su u momentu kada je Ana nestala, pisali da je njena porodica unajmila detektiva kako bi se agonija što pre privela kraju, a sumnje su sve išle ka suprugu Davidu, pogotovo što Knežević nije reagovao očekivano kada se sve izdešavalo, već je napustio zemlju.

Kneževićev advokat Ken Padovic oglašavao se tada za američke medije, povodom celog slučaja, rekavši da je nelogično da David traga za ženom u zemlji koju ne poznaje, među ljudima koje ne zna i čiji jezik ne govori.

- David Knežević se više puta čuo sa policijom, takođe je sve vreme pružao podatke koje bi mogle da olakšaju istragu. David je bio u svojoj rodnoj Srbiji kada je njegova supruga nestala iz svog stana u Madridu, ne zna jezik, niti poznaje zemlju, nije logično da ide i traga za njom - rekao je tada advokat.

Advokat je, takođe, rekao kada je bilo reči o rastavi Kneževića, da se par odlučio da angažuje jednog advokata da bi dogovorili podelu imovine, kao i to da su se rastali sporazumno, iako su mediji odavno već prenosili da je Ana u jednoj od poruka koje je slala svojoj prijateljici, optužila Davida da je imao ljubavnu aferu.

- Imao je ljubavnicu u Bogoti. Bio je sa njom i to dok sam ja pokušavala da rešim stvari sa njim uz pomoć terapeuta za parove - napisala je Ana u jednoj poruci, a onda je spomenula i razgovor između nje i supruga koji se završio svađom.

- U međuvremenu je urlao na mene da sam k**** što sam ga ispitivala pred drugima ('Zašto sam samo ja loš', 'Samo ja sam problem'), a on je pravio planove sa njom. Saznala sam za to nakon što me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu - napisala je Ana navodno prijateljici.

Kolumbijka je, da podsetimo, nestala početkom februara kada je muškarac, slične građe kao i David Knežević, viđen kako ulazi u zgradu u kojoj je stan Ane Knežević. Tada je kamera za video-nadzor zabeležila muškarca koji je sprejom prefarbao sočivo sigurnosne kamere, ali je kamera ipak uspela da zabeleži da je isti taj muškarac lepio selotejp na bravu u ulazu u zgradu kako bi, pretpostavlja se, sprečio bilo koga da uđe. Posle nekog vremena, ista osoba bila je snimljena kako izlazi iz lifta zgrade i to sa koferom!

Španska policija je uspela da identifikuje marku spreja koji je koristio muškarac, a istražitelji su potom uspeli da identifikuju prodavnicu u Madridu u kojoj je istog dana prodat sprej muškarcu koji je, kako pišu mediji, slične građe kao David Knežević. Mediji pišu i da je taj isti muškarac tada kupio i dve rolne selotejpa!

- Američka policija i FBI prikupili su dokaze da je reč o "prisilnom nestanku" četrdesetogodišnje Kolumbijke. Sve oči su uprte ka američkom državljaninu rođenom u bivšoj Jugoslaviji, nakon čega je Kneževića španska policija, zajedno sa FBI, sačekala na međunarodnom aerodromu u Majamiju i uhapsila ga - rekli su izvori bliski istrazi.