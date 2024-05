"VIDEO SAM IH U 14.45 NA DEPONIJI" Svedok ispričao sve o susretu sa Srđanom i Dejanom: SPUSTIO SE NIZ LITICU PUNU SMEĆA!

Od Danke Ilić (2) koja je 26. marta nestala u Banjskom Polju, već dva meseca nema ni traga ni glasa. Policija je prečešljala svaki pedalj ovoga kraja. Urađena su veštačenja predmeta uzetih iz automobila kojima je udarena devojčica, kao i predmeti iz porodične kuće Dejana Dragijevića iz Zlota , osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić.

Svoje iskaze da li su u VJT u Zaječaru svedoci, taj proces još uvek traje a tela deteta još uvek nema. U međuvremenu, preminuo je u Policijskoj upravi u Boru Dalibor Dragijević , brat osumnjičenog za ubistvo koji je bio saučesnik sa ocem Radoslavom u premeštanju tela Danke sa jedne na drugu lokaciju, nakon dva dana, a nakon njega 15. maja preminula je i majka Svetlana Dragijević.

Policija i dalje nastavlja operativan rad na terenu, kako bi se došlo do bilo kakvog dokaza, gde bi moglo da se pronađe telo ubijene devočice.

Boranin S. S. ispričao je da je on kobnog dana, 26. marta oko 14.45 sati video osumnjičene Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića na deponiji na Starobanjskom putu. Podsetimo, u to vreme, 26. marta u 14.45 sati Danka je već bila nestala.

- Poslednji put sam video osumnjičene Dejana Drgaijevića i Srđana Jankovića, osumnjičene za uboistvo devojčice , kolima JP ,"Vodovod" nadomak deponije, na Starobanjskom putu ali sa suprotne strane kada se dolazi iz Bora. Bilo je to 26 . marta oko 14.45 minuta. Krenuo sam iz Doma zdravlja kod majke svoje supruge, koja na tom potezu ima vikendicu. Video sam automobil, ne mogu se setiti koje je marke bio, pored koga je stajao Srđan Janković, dok je Dejan Dragijević već sišao delom niz liticu pune smeća i otpada. Uredno sam mu se javio, međutim Srđan Janković je delovao zbunjeno i kao da nije hteo da mi se javi niti da me pogleda. Tada nisam znao šta se dogodilo. Bilo mi je to neobična reakcija ali nisam tada razmišljao zašto je to tako. Da je devojčica nestala saznalo se kasnije. Odmah sam se obratio policiji i ispričao sve što sam video - ispričao je S. S. i dodao:

- Pretpostavljam da su nešto tu već uradili, jer sam se kasnije stalno pitao šta će njih dvojica baš tu kod te deponije u to vreme. Šta su oni tražili tu usred bela dana, pitanje koje me muči i dan danas. Danima ne mogu da se otrgnem mišlju da je možda tu nešto urađeno sa detetom. Svakodnevno razmišljam da li je možda trebalo više pretražiti taj potez nego deponiju na početku Strobanjskog puta sa suprotne strane iz pravca Banjskog Polja. Jer, tu dole teče potočić, meštani koji žive na tom potezu kažu da postoji i neka cev, neki kanal, koji je napravljen pre 50 godina, pa prosto ne smem ni da zamislim šta su mogli da urade sa telom male Danke - priča Boranin S.S. koji je ispričao ono što ga već više od dva ipo meseca muči.

