SRPSKI KASAPIN (33) UNAKAZIO ŽENE U BEČU: Ilegalno im radio botoks, obrve i liposukciju, mnoge završile u bolnici

Srpski državljanin (33) uhapšen je juče u Beču zbog sumnje da je vršio estetske tretmane kojima je ozbiljno narušavao zdravlje klijentkinja, te su neke od njih završile u bolnici, preneo je Kosmo.

Kako navode mediji, on je dnevno zarađivao i do 3.000 evra, a u tamošnjoj javnosti je dobio nadimak "srpski kasapin". Srbin je u oglasima navodio da radi hijaluron, botoks, ali i tretmane obrva. Na mrežama je sebe nazivao "bjuti dok" (beauty doc).

Davao oglase

- Muškarac se sumnjiči da je iznajmljivao stanove u Beču u kojima je klijentima, koje je nalazio preko oglasa na Fejsbuku i Instagramu, pružao tretmane ulepšavanja. Jedna klijentkinja, koja je došla da joj nitima podigne obrve, završila je u bolnici, i to na hirurgiji. Posle njene prijave otpočela je istraga - navode mediji i dodaju da je žena tretman platila između 400 i 500 evra.

- Policija je utvrdila da muškarac nema nikakvo medicinsko znanje. On je rođen u Austriji i savršeno govori nemački. Srbin je uhapšen u iznajmljenom stanu dok se pripremao za "tretman" - navode mediji.

Osumnjičeni je saslušan u tužilaštvu, zaplenjen mu je i pazar od 2.680 evra, a tereti se za nadrilekarstvo. Posle ovog slučaja bečka policija je apelovala na građane da ne odlaze na tretmane kod ljudi koji se reklamiraju na Fejsbuku i Instagramu.

- Proverite recenzije drugih klijenata i napravite internet istraživanje - saopštili su.

Juče se u austrijskim medijima pojavila i ispovest žrtve koja tvrdi da joj je Srbin uništio lice nitima, koje su jedan od najmodernijih načina zatezanja lica.

- Pronašla sam ga na Tviteru, zakazala sam i otišla, a on mi je napravio nekoliko rezova na licu i zatvorio s nekoliko šavova. Trebalo je da se konci navodno rastvore, ali to se nije desilo. Unakazio me je, uništio mi lice, ostali su mi ožiljci - rekla je žrtva.

Uhapšeni Srbin navodno je za liposukciju, koja je ozbiljan medicinski zahvat, tražio svega 50 evra.

- Cena mi je ukazala da nešto tu nije u redu - navela je jedna žena u komentaru ispod vesti o hapšenju ovog "bjuti doktora".

Botoks po stanovima

Inače, nije tajna da naši kozmetičari odlaze vikendom u inostranstvo, gde rade različite tretmane. Pre dve godine su u Cirihu uhapšene tri Srpkinje koje su tokom vikenda zarađivale čak 6.000 evra radeći slične tretmane. - One nisu bile doktorke, jedna je imala završenu osnovnu školu. Botoks su ubrizgavale u stanovima, a ispostavilo se da jedna od njih, Beograđanka, ima čak i salon u srpskoj prestonici - podseća izvor Kurira.

Slučaj iz Beograda Tužile salon lepote U Srbiji je javnost potresla slična afera nedavno kad su se pojavile fotografije unakaženih devojaka koje su posećivale jedan salon koji su inače reklamirali poznati. Nekoliko unakaženih žena presavilo je tabak i tužilo vlasnicu salona za ulepšavanje iz Beograda. Oštećene su prethodno na Instagramu okačile fotografije svojih lica sa ozbiljnim ranama i opekotinama i tvrdile su da su unakažene prilikom tretmana smanjivanja nosa laserom.

Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto ilustracija Shutterstock