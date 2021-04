U RITOPEKU NAĐEN SNAJPER ISTI KAO ONAJ KOJIM JE ĐINĐIĆ UBIJEN: U bunkeru bilo oružja za četu vojnika! Veljina ekipa spremla zlo

U tajnom bunkeru u "kući strave" u Ritopeku, gde je klan Veljka Belivuka čuvao pravi arsenal različitog naoružanja, bila je i puška "hekler i koh G3", ista kao ona iz koje je 12. marta 2003. ubijen premijer Zoran Đinđić!

U bunkeru je nađeno još nekoliko sofisticiranih snajperskih pušaka, sa veoma skupim i preciznim optičkim nišanima, koji su očigledno bili namenjeni za likvidaciju dobro čuvanih i obezbeđenih ličnosti.

foto: Profimedia

Takođe, otkriven je i puškomitraljez "broving", koji služi na neutralisanje pešadije, lako oklopnih vozila, ali i za obaranje helikoptera i aviona u niskom letu.

Stručnjak za naoružanje koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je sve zaplenjeno oružje iz Belivukovog tajnog bunkera u Ritopeku dovoljno za opremanje jedne čete vojnika.

foto: MUP Srbije

- To dovoljno govori o tome o kakvoj se organizovanoj kriminalnog grupi radi. koliko se može videti na fotografijama zaplenjenog naoružanja, tu su automatske puške "uzi", "hekler" i "kalašnjikov", zatim puške "karabini" i "pumparice", rani pištolji, ali i tuski raketni bacači i protivpešadijske potezne mine - kaže sagovornik i dodaje:

- Ipak, najviše pažnje su mi privukle snajperske puške. jedna od njih je "hekler i koh G3", ista ona iz koje je ubijen premijer Đinđić pre 18 godina. Tu je još jedna puška sa optičkim nišanom čuvene nemačke kompanije "Šmit i Bender". reč je o izuzetno naprednom optičkom nišanu, najnovije generacije. Ima veliko uvećanje i na kilometar razdaljine možete bukvalno pogoditi u tačnu. Snajperska puška sa takvom optikom može koštati oko 15.000 evra - naveo je izvor.

foto: MUP

Prema rečima sagovornika, iz ovakve puške mogu pucati samo profesionalni snajperista ili neko ko je dovoljno dobro obučen.

- Za takve puške koristi se samo najkvalitetnija municija, a potrebno je i redovno održavanje cevi. ovakve puške koriste se i u sportske svrhe i to u disciplini dalekometno streljaštvo, ali sa ovakvim optičkim nišanom to oružje dobija potpuno novu dimenziju. Sve ukazuje na to da ta puška sigurno nije namenjena za lov ili sportsko streljaštvo, već za atetntat na neku štićenu ličnost - ističe sagovornik.

Sličnost Šef kancelarije Fondacije Hajnrih Bel za Srbiju i Crnu Goru sa sedištem u Beogradu, Simon Ilse upzorava na sličnosti u navodnim pretnjama upućem potpredsedniku vlade Dritanu Abazoviću i ubistvu srpskog premijera Zorana Djinđića. Ilse je pozvao međuarodnu zajednicu da s tim u vezi obrati pažnju na dešavanja u Crnoj Gori. - Jezive paralele sa ubistvom Zorana Đinđića - napisao je Ilse na svom tviter nalogu i pozvo međunarodnu zajednicu da obrati pažnju na dešavanja u Crnoj Gori i pruži podršku vlastima. Ilse je izrazio solidarnosa Abazoviće m, koji je, kako smatra, meta pretnji zato što "radi ispravnu stvar i deluje protiv organizovanog kriminala i korupcije". Hajnrih Bel je nemačka politicka fondacija bliska nemackoj Partiji Zelenih.

(Kurir.rs/Informer/Tanjug)