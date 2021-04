LJUBIM NJEGOVE SLIKE, ZAMIŠLJAM MU GLAS: Stravična ispovest majke stradalog Andreja (12), koga je u Nišu ubio audi smrti FOTO

Sa protesta organizovanim pod parolom "Stop bahatim vozačima" u Nišu poslata je jasna poruka Ministarstvu pravde, a to je da za vozače nasilnike kaznena politika mora biti strožija, to jest da se dobija maksimalna kazna zatvora 12 godina, a ne osam kao do sada.

Protest je održan preko puta Palate pravde sa početkom u 15 sati, a skup je obezbeđivala policija.

1 / 4 Foto: Kurir/M.S.

Uplakana majka Andreja Prenkljušaja (12), poginulog 4. januara ove godine kada je na njega i Dejana Ilića (48) naleteo "audi" na Bulevaru Medijana u Nišu, imala je dirljivo obraćanje prisutnima na protestu.

"Moje dete je otrgnuto od mene. Do juče sam ga vaspitavala, negovala i odjednom ga više nema. Sada ljubim njegove slike, zamišljam njegov glas. Razmišljam čime smo mi zaslužili da nam se sve ovo dogodi. Moje nedužno dete je posle udarca letelo dva metra preko ograde, doživelo je strašnu sudbinu. Ima i onih koji nas napadaju što protestujemo zato što ih policija sada kažnjava za pojas i nedostatak trougla ili prve pomoći. Njima poručujem: Sramite se! Ne znam kako biste vi reagovali da vam se tako nešto dogodi. Sada sam razočarana time da se, slobodno mogu reći, ubica mog detata polako izvlači jer ide na neka razna ispitivanja, izmišlja nesvesticu, nekakav auto pored. Pa i policajci su potvrdili da je bio uplašen, ali svestan posle tragedije", rekla je unesrećena majka.

Obratila se danas i sestra poginulog oca troje dece i niškog sindikalca Dejana Ilića, Branislava Paunović-Ilić. Ona je rekla da je nasilnička vožnja u Nišu i dalje zastupljena.

"Golim okom se vidi da trke na bulevarima ne prestaju. I to su sve jaki automobili. Takvi ljudi, odnosno vozači, moraju da se plaše da će godinama robijati ako ubiju nekog zbog svoje bahatosti. Danas nas malo ima, ali verujte da su ljudi zaplašeni time jer je neko rekao da su ovo politički skupovi. To jednostavno nema nikakve veze sa istinom", rekla je Paunovićeva.

Na protestu su se pored najbližih okupili i građani koji su takođe za povećanje kazni nasilničkim vozačima.

Kurir.rs/M.S.