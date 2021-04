BEOGRADSKI BIZNISMEN NAPADNUT NA KOPAONIKU: Udario me bejzbolkom po glavi, a onda krenuo nožem na mene! Spaslo me samo jedno FOTO

Beograđanin Aleksandar Mišić, vlasnik hotela na Petlovom brdu, javio se redakciji Kurira i otkrio da je napadnut na Kopaoniku. Prema njegovim rečima, drama se odigrala na parkingu jednog hotela, gde ga je nepoznati napadač prvo udario bejzbol palicom po glavi, a zatim nasrnuo na njega i nožem. Kako kaže, težih povreda ga je spaslo to što je bivši vojnik i sportista i što je i dalje u dobroj fizičkoj formi.

"Incident se dogodio u subotu 24. aprila na Kopaoniku. Kvadom sam dovezao devojku do prodavnice, gde sam je i ostavio, a onda se peške zaputio do parkinga obližnjeg hotela, gde sam dva meseca ranije izgubio sat. Pomislio sam, možda ga pronađem sada kada se otopio sneg", počeo je Mišić priču za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Kada je stigao na parking, dok je tražio sat, usledio je šok.

"Neko me je s leđa udario bejzbol palicom po glavi! Srećom, imao sam kacigu koja me je spasla", priseća se Mišić i dodaje:

"S obzirom na to da sam bio pripadnik specijalne brigade vojske, a pritom trenirao karate i džudo, uspeo sam da se odbranim. Krenuo je ponovo da me udari, postavio sam ruku i oteo mu bejzbolku. Onda je on izvadio nož".

foto: Privatna Arhiva

Kako navodi, u društvu napadača bio je još jedan mladić.

"Da budem iskren, taj drugi dečko je bio na mojoj strani. Napadaču je rekao: 'Je l' si lud? Znaš li ti ko je on"?

U tom trenutku Mišić je uspeo da zada udarac napadaču kolenom u rebra.

"Tada mu je ispao nož. Onda ga je podigao i pobegao", ispričao je Frenki kako se drama završila.

foto: Privatna Arhiva

On dodaje da mu je mladić, koji je bio sa napadačem, priznao da su "dobili pare za to".

"Ne mogu nikog da optužujem", kaže Mišić da ne može sa sigurnošću da tvrdi ko bi mogao da stoji iza napada.

"Kada sam se vratio u Beograd i otišao u bolnicu na Banjici da mi saniraju povrede ruke i noge, došla je policija, koja sumnja da je sve namestila moja bivša supruga. U to ne mogu da poverujem posle 32 godine zajedničkog života".

foto: Privatna Arhiva

Ipak, reči mladića "Znaš li ti ko je on" ulivaju mu sumnju.

"Zbog toga mislim da su me možda napali klinci iz kraja, sa Vidikovca", zaključuje Frenki.

(Kurir.rs)