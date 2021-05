ŠTA JE ČUME RADIO SA VELJOM NEVOLJOM I MARKOM MILJKOVIĆEM? Advokat otkrio zašto su se sastali, u sve umešana Buhina bivša žena

Januara 2020. godine u jednom beogradskom hotelu došlo je do susreta Ljubiše Buhe Čumeta, nekadašnjeg šefa "surčinske ekipe" i svedoka saradnika u postupku protiv "zemunskog klana" sa jedne strane i vođa beogradske kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Tom prilikom nastala je i fotografija koja svedoči o ovom susretu.

Zdravko Đukanović, advokat Ljubiše Buhe, reagujući na to, pojasnio je okolnosti pod kojima je došlo do susreta.

"Porodica Ljubiše Buhe Čumeta je, na osnovu informacija koje je tada imala, bila tipovana", navodi Đukanović i dodaje:

"On je u to vreme bio u zatvoru, na izdržavanju kazne. Do njegove porodice je stigla vest da će jedna grupa razbojnika, u policijskim uniformama, da im upadne u kuću u Surčinu i navodno izvrši premetačinu. Plan je bio da se uzme novac, a da se sve predstavi kao policijska akcija. Prema tim podacima, to je trebalo da odradi grupa Veljka Belivuka, posebno jer je njegova tadašnja supruga Ivana, zbog koje je i bio u zatvoru, bila u vezi sa jednim istaknutim članom Belivukove grupe".

Prema Đukanovićevim rečima, krivična prijava vezana za ovaj događaj predata je policiji u dva navrata, tokom maja 2019, jer se porodica plašila za bezbednost, znajući da u kući nema novca i plašeći se da će nekog da ubiju. Kako tadašnja policija ništa nije učinila povodom ovoga, Buha je po izlasku sa izdržavanja kazne odlučio da se sretne sa Belivukom i razjasni stvari.

(Kurir.rs/Novosti)