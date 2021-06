ČEDA JOVANOVIĆ OGLASIO SE ZOROM, POŠAO PO HLEB DECI ZA PRŽENICE: Jesam bacio stolicu u izlog, napali su me navijači!

Dao sam izjavu u policiji, ovde me redovno čekaju

Oni samo taj jezik razumeju, baš me briga šta ko piše, rekao je Jovanović i dodao da im se neće sklanjati s puta jer tu živi i tu mu je porodica, a za pola sata mu deca idu u školu

BEOGRAD - Lider LDP Čedomir Jovanović rekao je jutros da je u sredu uveče nakon incidenta ispred jednog restorana brze hrane na Novom Beogradu otišao u policiju i da bi dao izjavu.

On je za TV Prva rekao da je bacio stolicu u izlog lokala nedaleko od njegove kuće, nakon što su ga, kako je rekao, napali navijači.

Jovanović je dodao i da to nije prvi napad navijača na njega i poručio da im se "neće sklanjati s puta".

"Jesam bacio stolicu u izlog, jer oni smo taj jezik razumeju. A to što je problem ovo staklo, a ne Beton hala i njihovo divljanje, to sa mnom ne može da prođe. Neka ne dolaze, da nisu dolazili, da me nisu napali, ne bi bilo ništa", objasnio je Jovanović.

Mediji su preneli i izjavu njegove supruge koja je rekla da su Jovanovića u blizini zgrade u kojoj živi napali pripadnici navijačke grupe "Hijene" nakon što je izašao iz automobila.

Kako su mediji sinoć preneli, Jovanović je oko 22 časa gađao kamenom jedan lokal brze hrane nakon svađe sa radnicima, nakon čega je odvezen policijskim vozilom. Njegova žena je takođe automobilom krenula za njima u pratnji advokata.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)