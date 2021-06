KOMŠIJE O UČTIVOM SAŠI IZ PARIZA KOJI JE 7 GODINA KRIO LEŠ MAJKE: Visok je, krupan, ljubazan, ne možemo sebi da dođemo

Srbin, koga francuski mediji predstavljaju kao Sašu, telo svoje preminule majke Z. J. čuvao je u ormaru punih sedam godina da bi primao njenu penziju.

Saša živi u pariskom bulevaru Mortije, u blizini gradskih vrata Banjole, u narodskom dvadesetom arondismanu, uz obod perifernog auto-puta, u zapadnom delu francuske prestonice. Žive ovde uglavnom ljudi skromnih primanja, Francuzi, ali i pridošlice sa sve četiri strane sveta. Mnogi u iznajmljenim stanovima. U jednom od njih, ovih dana otkriven je pravi horor.

Zgrada dugačka, s desetak ulaza, tek renovirana, čiste, bele boje, s karakterističkim žutim žaluzinama i sivim arhitektonskim elementima. Svaki čas iz nje neko izlazi, ili se u nju vraća.

- Neverovatno je to što se dogodilo. Slušali smo na vestima. Ne možemo sebi da dođemo. Toliko nas je sve potreslo, da razmišljamo da se odselimo! Ne shvatamo kako je neko mogao da uradi nešto slično - kaže jedna mlađa komšinica, koja se, punih kolica, sa svojim sinom vraća iz kupovine.

- Sretala sam Sašu na hodniku i uvek je bio ljubazan. Uvek bi se uredno javljao, pridržao bi ulazna vrata. Nosio je stalno kačket. Ne znamo šta mu je bilo da se tako ophodi prema telu svoje majke - priča komšinica poreklom iz Alžira.

Pridružuje se stariji gospodin koji izlazi iz zgrade i potvrđuje učtivo ponašanje četrdesetsedmogodišnjaka čiju je morbidnu priču prvi otkrio "Parizjen".

- Visok je, krupan, ljubazan. Vozio je nekad motore. Dugo ovde žive. Poznavao sam mu i majku, koja je bila bolesna. Znao sam mu i oca, koji je davno umro. Znam o kome se radi, ako je to, uopšte, on. Prosto ne mogu da povežem s njegovim likom to što se dogodilo - kaže jedan sagovornik.

Unutrašnjost državne zgrade socijalna, ali čista. Na 11. spratu, iza zajedničkih vrata, malo, tamno predvorje, s četiri ulaza, dva s leve, dva s desne strane. Iza drugih vrata levo Saša je, prema pisanju pariske štampe, telo majke držao punih sedam godina, skupljeno u fetalnom položaju, u koferu koji je prekrio ciradom.

Da se ne bi osećao nepodnošljiv miris raspadanja ljudskog tela, leš je zalio velikom količinom pur-pene, odnosno penastog sunđera koji se, obično, u spreju koristi za zaptivanje novopostavljenih prozora.

- Nismo osetili nikakav neprijatan miris - ističu susedi koji žive u neposrednoj blizini.

Inače, Saša se sam prijavio i proveo je nešto manje od dva dana u pritvoru, pre nego što je pušten da se brani sa slobode, kažu susedi.

Optužen je za prikrivanje leša, na kome nisu pronađeni tragovi nasilja. Za majku je rekao da je preminula od raka, u 75. godini. Iz pritvora je pušten u sredu, a komšije s kojima smo razgovarali ističu da ga od tada nisu videli.

