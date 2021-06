VIP PREDATORI: Glumci, stilisti i funkcioneri zbog seksualnog zlostavljanja robijaju uglavnom kod kuće!

Modni kreator Darko Kostić u petak je osuđen pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu zbog nedozvoljenih polnih radnji nad tada maloletnim L. J. na godinu dana kućnog zatvora s nanogicom i tako se upisao na neslavan spisak poznatih muškaraca koji su se našli u žiži zbog različitih oblika seksualnog nasilja.

Osim Kostića, na optuženičkoj klupi su se zbog istih ili sličnih optužbi našli i drugi poznati muškarci, među kojima ima glumaca, stilista, ali i lokalnih funkcionera. Njihove žrtve bili su dečaci, devojčice, ali i zrele žene. Neki od njih već su odslužili svoje kazne, a protiv nekih su postupci u toku. Poznati seksualni predatori su za svoja nedela, uglavnom u kućnom zatvoru, proveli ukupno pet godina.

Stručnjaci su saglasni da zlostavljača ima u svim sferama života, pa tako i na javnoj sceni. Kriminolog i klinički psiholog Dobrivoje Radovanović kaže da je za pojedine predatore, naročito one na položaju, karakterističan osećaj nadmoći i snage u odnosu na žrtve.

- Zanimljivo je da su oni takvi kao ličnosti i da takvu matricu ponašanja imaju i u svakodnevnim aktivnostima, koriste položaj na kom se nalaze i ističu svoju veličinu u svakoj situaciji - navodi kriminolog.

Psihoterapeut Zoran Milivojević smatra da VIP predatori imaju osećaj više vrednosti i da ne prihvataju da im se kaže "ne".

- To su ljudi koji su uspeli u životu, poznati su i na neki način imaju socijalnu potvrdu svoje vrednosti. Smatraju za sebe da vrede više od drugih, polazeći od toga da su obožavani, poštovani, bogati, lepi, pametni. Kad naiđu na odbijanje, njima je to prosto neverovatno. Tada počinje navaljivanje, jer njima nečije "ne" ruši sliku o ličnoj vrednosti - kaže Milivojević.

Miroslav Mika Aleksić, vlasnik škole glume "Stvar srca", optužen je za silovanje i seksualno zlostavljanje sedam polaznica te privatne škole. Za slučaj Aleksić saznalo se u januaru ove godine, kad su ga policiji prijavile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, a potom se nadležnima javilo još pet devojaka. Više javno tužilaštvo nedavno je podiglo optužnicu protiv Aleksića i očekuje se da njemu uskoro počne suđenje, na koje će on biti dovođen iz pritvora, u kom se nalazi od hapšenja 18. januara.

Goran Jevtić

Odslužio kaznu od 10 meseci

Glumac Goran Jevtić pravosnažno je osuđen na 10 meseci zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji nad tada maloletnim L. K., a kaznu je izdržavao u svom domu. Jevtića su 2014. godine prijavili roditelji mladića, koji je u to vreme imao 15 godina, da je u toaletu somborskog pozorišta na silu oralno zadovoljio njihovog sina. Jevtić se na suđenju branio da nije znao da je L. K. maloletan, kao i "da se stalno motao oko njega, te da on ne krije svoju seksualnu orijentaciju i da je mislio da i mladić to zna".