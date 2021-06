MALA NATAŠA ŠOKIRALA: I mene je Mika Aleksić MALTRETIRAO! Shvatila sam šta mu je bila NAMERA! A tek šta je rekla o Mikinoj ženi

Tijana Kondić, koja se proslavila ulogom Nataše u istoimenom filmu Ljubiše Samardžića, kaže da je i ona imala neprijatno iskustvo sa učiteljem glume Mikom Aleksićem.

Ona je svojevremeno želela da upiše Fakultet dramskih umetnosti, za koji se spremala kod Aleksića, i tom prilikom je prema njoj bio, kako ona tvrdi, vrlo neljubazan i grub. Na preporuku Ljubiše Samardžića otišla sam da razgovaram sa njim o tome da li bi me spremao za prijemni ispit. Bilo je to vrlo neprijatno iskustvo. Mislim da je on mene verbalno maltretirao i provocirao i dovodio do trenutka da puknem. Ja sam shvatila šta mu je namera - kazala je Tijana Kondić za beogradske medije.

Ona je otkrila kako je tekao njen razgovor sa Aleksićem.

- Ispitivao me je zašto bih ja želela da se bavim glumom. Rekla sam mu da želim da se bavim time zato što to volim i zato što sam do tada imala uspeha u tome. On je rekao da to "nije dovoljno dobar odgovor, jer samo dva posto ljudi u svetu radi posao koji voli". Pokušavao je da me isprovocira, govorio mi je da gluma nije to da se samo pojavljuješ na naslovnim stranama i da budeš poznata i lepa. Ja sam rekla da to nisam ni mislila i da ne želim zbog toga da glumim. Onda je navodio neke sad već poznate glumce koji su kod njega učili, glorifikovao ih je, a ja u tom trenutku nisam imala baš visoko mišljenje o njima. Zahvalila sam se i otišla.

Kondićeva kaže da je pokušala da se upiše na FDU iste godine kada je Mikina supruga primala svoju klasu, ali da joj to nije pošlo za rukom.

- Sećam se da mi nije bilo jasno šta taj čovek uopšte hoće od mene. Interesantno je da je te godine baš njegova žena Biljana Mašić primala klasu i eto, čudom, ja nisam bila primljena. Da li je to slučajnost ili ne, prosudite sami.

