OTKAKO SAM PROGOVORILA O MIKI ALEKSIĆU, NISAM DOBILA NIJEDAN POZIV ZA KASTING: Iva Ilinčić otkrila sa čim se susreće u svetu filma

Glumica Iva Ilinčić otvorila je dušu o svojoj profesiji, ali i slučaju koji je nedavno uzdrmao javnost.

- Svet glume je surov. Pun sujete i konkurencije. Trudim se da vredno radim, da se ne poredim ni sa kim - kazala je ona.

- Biković mi je bio asistent na Akademiji i kazao je da se dobar glumac prepoznaje po ulogama koje je odbio. I bio je u pravu - dodala je Ilinčićeva, pa se dotakla i samozvanog profesora glume Mike Aleksića, kog je pre par meseci javno optužila za seksualno napastvovanje.

- Otkako sam izašla u javnost povodom "slučaja Aleksić" nisam dobila nijedan poziv za kasting - istakla je Iva u emisiji "Uranak", pa dodala:

- Time što sam progovorila o zlostavljanju htela sam da na to stavim tačku. Ta škola mora da prestane da radi, to mi je bio prvi motiv. Pošto sam glumica, znala sam da će neko da me čuje, jer se hiljadama devojaka u Srbiji dešava isto.

