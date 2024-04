SKENER KURIRA: Ko ima najveće šanse za novog lidera opozicije? Menjaju se POZICIJA I UTICAJ opozicionih prvaka, evo i kako

Opozicija koja se baš pred izbore rasturila našla se u ne baš uobičajenoj situaciji, jer će voditi dve suprotstavljene kampanje. Jedna grupa opozicionih partija ubeđivaće birače da ne glasaju, a druga će pokušati da privuče svaki glas na predstojećim izborima. Pošto se pojavio i lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović kao treći faktor u opozicionom bloku, ova izborna trka sigurno će promeniti poziciju, uticaj i snagu opozicionih lidera. Kakve ko šanse ima danas, a na kakve može da računa u bliskoj budućnosti, za Kurir procenjuje programski direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović.

foto: Kurir televizija

On naglašava da opoziciju vode ipak stari akteri i podseća da je i Manojlović dobro poznat širem biračkom telu. Prema oceni našeg sagovornika, najveća slabost cele opozicije, a pogotovo ovako podeljene, jeste činjenica da nijedan lider nije uspeo da se nametne kao apsolutni politički vođa koji će masovnije da povede to biračko telo. Ipak, nemaju svi podjednake šanse na skeneru Predraga Lacmanovića.

Dragan Đilas lider Stranke slobode i pravde foto: Zorana Jevtić - Hoće li izbori, odnosno bojkot umanjiti rejting Đilasa, najviše će zavisiti od toga kakvu će kampanju voditi i kakva će biti izlaznost opoziciono opredeljenih birača. Što ih više izađe, to će te partije koje izađu na izbore pripisati sebi više poena, a umanjiti poene Đilasu i ostalima koji bojkotuju. Rizik je za obe strane. Đilas je zasad, po rejtingu i partije i njega lično, na vrhu u opoziciji. Kad se procenjuje koliko ga ova situacija ugrožava, mora se uzeti u obzir i predstojeća kampanja. Dakle, mnogo zavisi od toga kako bude bio prihvaćen bojkot.

Miloš Jovanović lider Novog DSS foto: Ana Paunković - On se sad priklonio ideji bojkota i pravo je pitanje kako bi prošao da je izašao na izbore. Ipak je on predstavljao desnicu, a sada se priključio ovoj opozicionoj grupaciji, što se sigurno ne dopada svim njegovim biračima. Odgovor ne možemo da znamo, jer se neće ponovo oprobati na izborima. Ta pozicija je možda i najugodnija za Miloša Jovanovića. Treba imati u vidu da beogradski izbori ne donose toliki rizik ni u slučaju bojkota ni u slučaju izlaska na izbore, jer su te stranke već u parlamentu. Ipak je to lagodnija pozicija. Te stranke mogu da funkcionišu i imaju izvor finansiranja, biće i vidljivi široj publici kroz aktivan rad u parlamentu.

Savo Manojlović direktor kampanje Kreni-promeni foto: Nemanja Nikolić - Očekivalo se da će u jednom trenutku odlučiti da se politički aktivira, to jest formalizuje svoj dosadašnji politički aktivizam, a izabrao je da to bude sada. On može blago da kompenzuje deo birača koji će izaći na izbore, ali će bojkot sigurno uspeti u dovoljnoj meri da trenutna vlast u Beogradu nastavi da vodi grad. Za njega bi uspeh bio prelazak cenzusa, što mislim da može da uradi. Dosad se nije okušavao u izborima, pa bi sve preko crte mogao da nazove nekom svojom ličnom pobedom. Svaki pozitivan rezultat Manojlović može da pretvori u veliki uspeh, jer uvek može da kaže da su mlada partija ili pokret, da se prvi put oprobao na glasačkoj sceni i nema teret prošlog političkog angažmana. Pozicija mu je ugodna osim ako ne pređe cenzus. To bi bio debakl za njega.

Pavle Grbović lider Pokreta slobodnih građana foto: PSG - Da biste postali lider opozicije, morate da privučete masu, a kad to uspete, onda vam raste i rejting. To ne važi samo za Grbovića već generalno za sve. To može da se izmeri na samim izborima ili u istraživanjima javnog mnjenja. Grbović u tom smislu nije odmakao od drugih opozicionih lidera.

Radomir Lazović i Dobrica Veselinović lideri Zeleno-levog fronta foto: Beta Amir Hamzagic, Beta Miloš Miškov - Ni jedan ni drugi nisu liderski tipovi političara, ne nose veliku harizmu, ali su dovoljno vidljivi. Oni imaju među opozicionim biračima svoje simpatizere kojima odgovara takav temperament političara. Smatra se da takvih umerenih treba da bude što više. Ne bih licitirao ko je od njih dvojice lider ili će biti lider, ali može se reći da daju jedan umirujući ton u političkoj borbi. Kritikuju vlast, ali na pristojniji način, smirenijim tonom i s manje teških reči. To što je Lazović vidljiviji na nacionalnom nivou, a Veselinović na gradskom je verovatno rezultat njihovog unutrašnjeg osećaja kako se treba pozicionirati. Ipak je reč o maloj organizaciji i ne vidim kakvu oni taktiku ili strategiju mogu da prave bez koalicije ili dogovora s nekim drugim liderima i partijama.

Miroslav Aleksić lider Narodnog pokreta Srbije foto: Nemanja Nikolić - On spada u užu grupu lidera koji se ističu kao vođe, posebno u poslednjih godinu, godinu i po dana. Aleksić ima nastupe u parlamentu koji su prilično vidljivi, te se nametnuo kao jedan od popularnijih opozicionih političara. Međutim, potrebno je vreme da se potvrdi na tom mestu, da se dokaže i ličnim rejtingom, ali i rejtingom organizacije koju predstavlja. On mora da gradi stranku ako hoće da juri rejting koji trenutno ima SSP, a i on ne odskače drastično. Članovi Aleksićeve buduće partije moraju da budu prepoznatljivi i da tako sinergetski jedni druge uzdižu.

