"OVO JE BUKVALNO NAJTUŽNIJA STVAR KOJU SAM VIDEO" Momak (29) pokazao kako mu izgleda prosečan dan i ljudi ne prestaju da ga ŽALE

Pitanje koje je podelilo internet ovih dana je - da li radite da biste preživeli ili živite da biste radili? Ova debata je pokrenuta nakon što je čovek "srednje klase" objavio na TikToku kako izgleda njegova monotona dnevna rutina i tako izazvao ogorčene komentare u vezi s egzistencijom u modernom društvu.

Pomenuti korisnik TikToka je uspeo da na neki način iziritira ljude samo zbog svog mirnog i repetetivnog načina života.

Naime, rutina dvadesetdevetogodišnjeg Amerikanca je izazvala talas reakcija nakon njegovih videa na TikToku, a neku su je okarakterisali kao: "Bukvalno najtužnija stvar koja može da se vidi u ovom vremenu".

U videu koji traje minut i 20 sekundi, čovek iz Dalasa počinje svoj dan tako što se prikazuje i oblači za svoj kancelarijski posao u osiguranju. Nakon oblačenja priprema priprema proteinski šejk, pakuje svoj laptop i iznosi smeće napolje, a na putu do posla se zaustavlja u prodavnicu krofni.

Kaže da vožnja traje oko 10 minuta i stiže u 7:45 ujutro, pre nego što se spremi za radni dan. Nakon nekoliko sati rada, pravi pauzu i odlazi na ručak pre nego što ode na piknik kompanije u 12 sati.

Vraća se na posao do 13:00, a odjavio se do 16:00, zaustavljajući se u prodavnici kućnih ljubimaca, na putu kući da uzme hranu za svog psa Benija pre nego što stigne kući u 16:30 i presvuče se.

Odvodi svog psa Benija do kuće svoje mame - za koju kaže da je "srećno mesto" njegovog psa - u 17 časova, a zatim se vozi kući. Ovaj tiktoker je oženjen i čeka dete sa svojom suprugom, izgleda zadovoljan svojim životom - ali drugi su ovo protumačili "tužnim".

Nekome rutina od 9 do 17 pakao, a drugima raj

Dok su neki mislili da mu se posao i rutina u kancelariji sasvim OK, drugi su ga proglasili "praznim", a neko je to postavio na društvenoj mreži X i napisao: "Ovo je bukvalno najtužnija stvar koju sam video za sve ovo vreme".

"Vau. Ovo je najprazniji život bez ikakve prave svrhe koji sam video u poslednje vreme", napisao je neko.

"Čovek je zarobljen u Matriksu", izjavio je drugi.

Ima onih koji ne vide problem u ovakvim načinu života.

"Čoveče, može sebi da priušti da jede tri obroka dnevno, samo 10 minuta putuje na posao i provodi samo 6 sati dnevno za svojim stolom. Čini se da pobeđuje", istakao je jedan korisnik društvene mreže X.

"On ima dobar posao. Tri obroka dnevno. Lepa kuća. Pas. Zašto tužan", "Ovo izgleda kao čovek koji živi ispunjen život, zašto ljudi ne mogu da budu zadovoljni jednostavnošću", stoji u komentarima...

"Nisam siguran zašto je to tužno"

"Ljudi žive u ratom razorenim zemljama, a vi mislite da je ovo najtužnija stvar koju ste videli", dodao je neko.

"Posao u kancelariji nije moja stvar, ali tip ima nešto što izgleda kao pristojna kuća u pristojnom kraju, dobro plaćen posao, srećnog psa, može sebi da priušti da jede napolju kad god poželi, vozi lepa kola, ima dobar odnos sa mamom i oženjen je", istakao je drugi korisnik.

Inače, momak koji se predstavlja kao Hubs.Life je postao viralan u avgustu prošle godine nakon što je jedan od njegovih dnevnih vlogova postao viralan, ponovo podelivši internet svojom rutinom.

Hiljade su njegovu rutinu nazvali "strašnijom od bilo čega drugog što se može zamisliti", dok sam Hub tvrdi da je "svaki dan blagoslov".

I dok se on predstavio ljudima na mrežama kao "Hub" i očigledno ga je briga za to što mnogi misle da živi tužan i prazan život, on je samo napisao da za sebe smatra da je samo normalan čovek koji radi normalne stvari.

