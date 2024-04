DA LI BISTE JE PREPOZNALI: Ovako danas izgleda zgodna Mirjana iz filma KARAULA i ponovo ćemo je gledati u srpskoj TV seriji

Posle uloge u filmu "Karaula" Rajka Grlića, prelepa makedonska glumica Verica Nedeska postala je deo muških snova od Vardara pa do Triglava.

Ona danas živi i radi u Češkoj, a trenutno je u Beogradu i snima seriju "Branilac" za RTS.

foto: Promo

- Igram ženu koja je sa sela i došla je do velikog advokata tražeći pomoć da odbrani njenog muža - izjavila je Nedeska.

foto: Gordan Jović/ Rts

Novih deset epizoda o slučajevima koji su potresali javnost u Jugoslaviji 70-ih i 80-ih godina biće emitovano na Prvom programu RTS od oktobra, a navodi se u saopštenju.

foto: Dušan Milenković

Verica poslednjih godina karijeru gradi između Skoplja i Praga, a domaća publika pamti je iz filma "Karaula". Priča Rajka Grlića i Ante Tomića snimljena je 2006. godine, a doktor Siniša i Mirjana sreli su se posle više od 15 godina na 50. Festu.

- Meni se čini kao da smo se juče poslednji put sreli. On se ni vizuelno nije promenio. Puno je godina prošlo, i ustvari nismo se dugo sreli, iako smo bili u kontaktu. Znamo pomalo jedno o drugome i jedva čekam da odemo na dogovoreni ručak da se ispričamo. Ali ta energija i dalje postoji, mi smo savršeno radili na "Karauli" i ta energija je dalje živa. Mislim da i on oseća isto. Tokom snimanja upoznali smo se i kao ljudi i kao kolege, i to ostaje - izjavila je glumica o ulozi i saradnji koje su joj promenili život.