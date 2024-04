"SRBIJE SE NIKAD NISAM ODREKLA" Glumila u "Stršljenu" i "Podzemlju", decenijama živi U AMERICI, a danas ima VEOMA ODGOVORAN POSAO

Mirjana Joković nekada je bila najpopularnija glumica svoje generacije i predviđali su joj uspešnu karijeru, ali se ona u jeku slave povukla iz javnosti i napustila Srbiju.

Mnogi su se 1988. godine pobunili što nije dobila zlatnu Arenu za filmove "Zaboravljeni" i "Put na jug", koji je urađen u jugoslovensko-argentinskoj produkciji, a u kojem se Mirjana pojavljuje sa Daniel De Luisom.

foto: Pritnscreen You tube

- Rođena sam u Užicu, odrasla sam sa svojim roditeljima u Africi, u Zambiji, prvih osam godina svog života. Onda sam došla ovde, upisala akademiju sa šesnaest godina. Vrlo brzo sam počela da radim i započela sama da putujem. Živela sam u Argentini, tamo radila nekoliko filmova, onda potom po Evropi putovala i snimala. Na kraju sam 1989. godine prvi put otišla u Njujork - rekla je u jednom intervjuu.

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a neke od kolega u klasi bili su joj Dragan Bjelogrlić, Milorad Mandić, Darko Tomović, Srđan Todorović, Vesna Trivalić, Slobodan Ninković i Dragan Petrović.

foto: Printskrin/Jutjub

Ostvarila je zapažene uloge u brojnim serijama i filmovima, poput "Stršljena", "Male", "Bureta baruta", "Podzemlja".

Put ju je 1993. godine, sa samo 26 godina, odveo u Los Anđeles, gde i danas živi. Predaje glumu na Kalifornijskom univerzitetu, na kome je i direktorka glumačkih performansi.

foto: Gordan Jović/ Rts

- Šef sam katedre, ali i predajem na trećoj godini regularnih studija, kao i na drugoj godini magistarskih studija. Predajem već 17 godina, a vodim i ceo program kao šef katedre 12 godina - otkrila je Mirjana jednom prilikom za "Blic".

U grad svoje mladosti redovno navraća kako bi obišla drage ljude.

foto: Aleksandar Letić

- Često dolazim, nikada se nisam "otkinula" od Beograda i Srbije. To mi je bilo jako važno jer ja nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela. Stalno pričam i dosadna sam više, ali meni se stvarno slučajno desilo da sam ostala negde drugde. Tamo mi se dopalo i stvorila sam sebi dva doma, ali sam iznenađena da me ljudi posle toliko godina i dalje znaju. Tako je verovatno zbog filmova i serija u kojima sam ja igrala, a koji se i dalje prikazuju. Moram priznati da sam zbog toga pomalo i zbunjena - otkrila je u jednom od retkih intervjua koje je preneo "Hello", a mnogi komentarišu da se nije mnogo promenila i da je prava dama i kakvom je pamte sa počerka karijere.

foto: Aleksandar Letić

Ona je nedavno došla iz Amerike u Beograd povodom uzbudljive kriminalističke serije "Poziv", čiju režiju potpisuje Marko Đilas, a u kojoj tumači glavnu ulogu.

foto: Aleksandar Letić

- Od septembra imam novu klasu studenata. Inače, ja retko za vreme semestara dolazim u Beograd, ali promocija "Poziva" je toliko bitna i specifična u svemu da sam se odlučila da ipak dođem. Već u ponedeljak nastavljam da predajem, pošto na Kalifornijskom univerzitetu, gde i vodim program, a i šef sam katedre, ne mogu tako lako da ostavim da to neko drugi radi - kazala je tom prilikom.

