SEKA SABLIĆ ZA KURIR: Uvek sam želela moć, ali samo na sceni!

Komedija "Tri muškarca i tetka", koja se emituje na TV Prva, okupila je sjajnu glumačku ekipu na čijem je čelu Seka Sablić. Sjajna glumica ni ovoga puta nije razočarala publiku, a u intervjuu za Kurir osvrnula se na trenutnu situaciju u zemlji, novu seriju i svoju karijeru dugu gotovo pola veka.

foto: Marko Arsić

Za vas kažu da ste rođena komičarka. Prija li vam rad u tom žanru?

- Uživam u komediji, majstor sam, ali gluma je kolektivna igra, a u rezultatu učestvuje i publika, koja je važan akter.

Da li je zaista teže ljude nasmejati nego rasplakati?

- Da, danas je teže nasmejati.

foto: Marko Arsić

Kako vam je legla uloga Milke u seriji "Tri muškarca i tetka", s obzirom na sve njene osobine i temperament?

- Legla mi je. Vidim da me pisci scenarija "dobro čitaju", lako mi je da govorim te replike jer liče na moje. Milka i ja imamo istu energiju, samo što je ona zaluđena vlašću, a ja sam zaluđena pravdom, malom, velikom, unošenjem razuma u sve i u svakom momentu, i nikad nisam želela moć sem u svom poslu na sceni. Inače, privlače me opsesivni likovi i igranje tih likova moje su male osvete i katarze.

Kakva je Ceca Bojković kao partner pred kamerom?

- Imala sam malo scena sa Cecom, čini mi se da scenaristi baš nisu bili inspirisani da pišu zajedničke scene za nas dve. A da kažem da je ona dobra, proverena glumica koja uvek donosi rezultat, bilo bi smešno. Ima ko će to da govori.

Tu je i Petar Božović?

- Što se tiče Petra Božovića, kao partner uvek je svakom dobrodošao, ali nismo imali dovoljno zajedničkog prostora. Sve zbog ove boleštine kroz koju smo plivali.

foto: Elle

Mora li na setu da bude dobra hemija ili to nije presudno za uspeh nekog projekta?

- Da, dobra je hemija, atmosfera, velike čestitke produkciji Danijelu i Nikoli, koji su se snalazili u ovoj pandemiji sa tehnikom i glumcima. Mnogi glumci su odustajali, onda su morali da menjaju scenario, pa su se vraćali. Producenti su ostajali bliski, mirni i u dobrom raspoloženju sa ekipom. Posle veće pauze, kad sam se sklonila zbog virusa, sa velikim iskrenim zadovoljstvom snimam. Nestrpljivo očekujem da vidim nove epizode i nadam se da se neću nervirati i sekirati, jer verujte, iako sam toliko stara, još mogu da budem nezadovoljna i nesrećna. To je tako sa glumcima.

Da li ste nostalgični prema prošlim vremenima i vraćate li se uopšte u prošlost kada je reč o radu na televiziji?

- Ne vraćam se u prošlost, ne okrećem se, što je rekao jedan liku predstavi "Lažljivica", koju igram u Ateljeu 212: "Brišem sve, dilit, ne zanima me prošlost."

Šta biste savetovali Seki Sablić koja je na početku karijere i da li biste nešto promenili da možete?

- Sve sam tačno radila i zadovoljna sam rezultatima te tačnosti. Ostale su mi želja i čežnja da pripadnem svetu, uvek sam bolovala što smo obeleženi, izdvojeni, na granicama uvek odvajani, sa posebnim vizama, pasošima i ko zna gde bismo mogli da budemo da nije bilo tih barijera koje su i sada aktuelne. Mnogo mi je žao.

foto: Marko Arsić

Koliko vam nedostaje pozorište kakvo smo znali pre pandemije koronavirusa?

- Nije mi nedostajalo, možda je to moj talenat da prihvatam realnost. Ulazim u posao, imam "Uobraženog bolesnika" u JDP, "Lažljivicu" u Ateljeu 212, čak idemo na festival u Zagreb, festival komedije u Kerenpuhu.

Poslednjih godina se snima dosta serija. Je li to dobro ili ta hiperprodukcija utiče na kvalitet?

- To je odlično. Dobro je za glumce da rade pa i da nešto zarade. Dobro je. U tom poslu uvek svi rade najbolje što znaju, tako da je nevažno da li je to hiperprodukcija. Važan je trening.

Šta se desilo s humorom? Čini li vam se da je nestao? Ljudi su ogorčeni, mračni... Bistre politiku?

- Da, skoro je nestao. Pojeli su nas haosom u kome živimo, proizvode se i istinite i lažne afere, nepravde, ima mnogo pametnih ljudi koji nemaju nikakvu moć i uticaj. Što je rekao Brana Crnčević: "Na ceni su ponavljači." Sve će to ostati iza. Mora da se vrate plemenitost, empatija, moral, vrednosti. Možda je sada red na narod. Zoran Radmilović u "Kralju Ibiju", koji se igrao pre 50 godina i dugo trajao, ima ovakvu scenu: Kralj Ibi doziva narod: "Narode moj!" (tišina oni ćute). On ponovo doziva, oni ćute, a on kaže: "Zauzeti su, rade na poljima i u fabrikama." Opet doziva: "Narode moj!!!" (velika tišina, a onda efekat mukanja krava).

foto: Marina Lopičić