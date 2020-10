JA SAM POBUNJENIK, UPRKOS GODINAMA! Seka Sablić otkrila kakva je privatno, poistovetila se sa LIKOM!

Jelisaveta Seka Sablić decenijama publici vraća osmeh na lice, a nedavno se, poštujući posebne mere zaštite, vratila na daske koje život znače.

Harizmatična glumica samouvereno otkriva da je u privatnom životu često "pobunjenik".

"Moram da kažem da sam jako slična ulozi koju tumačim, i ja sam pobunjenik iako imam toliko godina. Ta moja uloga nosi ideju i priču. Tu sam baba koja dolazi da osvesti one koji su neosvešćeni. Ona ide od kuće do kuće i dolazi do jadne radnice u tajkunskom muzeju koja ne primećuje i ne shvata ništa što se oko nje dešava. Tada je osvešćujem da pomaže lopovima, tajkunima, vaspitavam je. Svaka replika moje uloge je tačna i u pravu je zaista. Na kraju je jedan apsurd jer kaže: 'E sad idem dalje i svima ću život zagorčati, sve vas mrzim', priča Seka i dodaje da je sa koleginicom zbog predstave trebalo da putuje u Beč, ali to se trenutno neće realizovati.

