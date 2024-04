ŽIVOT KRALJA ČARLSA JE U NJIHOVIM RUKAMA: Evo koji doktori leče monarha, a u medicinskom timu nalazi se i KONTROVERZNI STRUČNJAK

Bakingemska palata saopštila je danas da će se kralj Čarls vratiti javnim dužnostima naredne nedelje, prvi put nakon što mu je dijagnostikovan kancer, što je javnost saznala šestog februara. Monarh je u januaru operisan zbog benignog povećanja prostate. Dok je bio u londonskoj bolnici, dijagnositkovana mu je opaka bolest. Kako se isticalo, nije u pitanju rak prostate. Desio se veliki obrt, a ovo su lekari koji brinu o kralju Čarlsu.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Kralj Čarls vratiće se poslu i očekuju ga ova dva važna događaja. A u njegoovm timu važnu ulogu ima dr Majkl Dikson. Veruje se da on nadgleda monarhovo lečenje. Medicinski stručnjak je na čelu Kraljevske medicinske kuće od 2022.

Ko je dr Majkl Dikson

Što se tiče njegove uloge u medicinskom timu kralja Čarlsa, on nadzire i upravlja medicinskim stručnjacima koji se brinu o monarhu, piše Daily mail. Dikson je lekar opšte prakse koji pola radnog vremena provodi u u ordinaciji u Devonu.

Bio je član Kraljevskog koledža lekara i Kraljevskog koledža lekara opšte prakse, on je i bivši predsednik NHS Alliance i Medicinskog fakulteta.

foto: Peter MacDiarmid / Shutterstock Editorial / Profimedia Similar

Ima 71 godini i dobio je OBE za svoje usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a bio je pod lupom društvenih mreža zbog svoje podrške homeopatiji. Podržao je tretmane poput refleksologije i aromaterapije koji se nude na NHS. Prethodno je implicirao da bi indijski biljni lekovi, koji su ultra-razređeni alkoholom, mogli da izleče opaku bolest, u u jednom od svojih radova. Međutim, palata je demantovala tvrdnje da sam lekar opšte prakse misli da bi metoda mogla da izleči bolest, navodi Daily mail.

Kralj Čarls je odani pobornik homeopatije i često je govorio o tome da veruje u alternativnu medicinu. Monarh je 2017. imenovan za pokrovitelja Homeopatskog fakulteta. Dr Dikson koji je navodno pacijentima prepisivao biljke kao što su đavolja kandža i napaljenu kozju travu (afrodizijak), takođe je napisao radove u kojima sugeriše da bi hrišćanski iscelitelji mogli da pomognu ljudima koji su hronično bolesni.

foto: Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dikson ima konvencionalno obrazovanje, ali je prihvatio alternativni pogled na neke aspekte medicine, naročito homeopatiju. Jednom je napisao da "nije istina da je nauka dokazala da homeopatija nije ništa više od placeba". Tvrdi se i da je sredinom 2000-ih prepisivao afričku biljku poznatu kao đavolja kandža za bolove u ramenu, kao i "napaljenu kozju travu" za pomoć pacijentima koji pate od impotencije.

foto: Hollie Adams / PA Images / Profimedia

Dr Dikson se pobunio protiv sugestije da je homeopatija samo placebo i insistira na tome da nema naučnih podataka koji bi to potvrdili, dodajući da "postoje podaci koji ukazuju na to da bi učinci homeopatije mogli da budu stvarni". To nije mišljenje koje deli Lord Stivens iz Birmingema, koji je kao izvršni direktor NHS-a 2017. zabranio propisivanje homeopatskih lekova i nazvao ih "u najboljem slučaju placebom i zloupotrebom oskudnih sredstava NHS-a".

Hirurg kralja Čarlsa

Dr Ranan Dasgupta imenovan je za hirurga kralja Čarlsa u martu 2023., navodi The Telegraph. On je deo Royal Medical Household i radi u londonskoj klinici gde je kralj operisan.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema sajtu te bolnice, leči povećanje prostate, bavi se lečenjem i prevencijom bubrežnog kamenaca, neuropatskih stanja mokrenja i malignih bolesti mokraćne bešike.

Za sada nije saopšteno sa kojom vrstom raka se bori monarh. Ovaj urolog diplomirao je na Kembridžu a specijalizirao je metode lečenja povećane prostate.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

