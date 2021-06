ISPOVEST GORANA STOJADINOVIĆA KREZE: Evo ko je tražio da ubijem Ćuruviju! Sloba se kleo u njega, moralo je da bude kako on kaže

"Siniša Petrić Zenica je sada u zatvoru sa Lukom Bojovićem. Bio je najmlađi kod Željka Ražnatovića Arkana u gardi. Zajedno smo jeli isti hleb kada smo bili na Kosovu. Naš zadatak je bio da albanske teroriste koji su bili u KP Zabela da ih nadgledamo. Komandiri nisu mogli ništa mnogo da urade sa njima jer ih je bilo malo."

Ovako svedoči Goran Stojadinović Kreza, čovek od koga su tražili da ubije novinara Slavka Ćuruviju. Ali krenimo redom...

Kako kaže Stojadinović, u KP domu nisu svi albanski zatvorenici bili ujedno i teroristi.

"Bilo je onih što uzme pištolj, opali u vazduh a oni ga uhapse kao teroristu. Ali bilo je dosta i njih, među njima je bilo i dece koja su sekla srpske glave. Bio je jedan mali od 12 godina koji je uhapšen sa dedom. Ja sam se nagledao svega, ali kada su mi pokazali slike šta je taj mali uradio, ono je bilo strahota", ispričao je Stojadinović.

U Zabeli je za takve bio rezervisan Sedmi i peti paviljon.

"Kada je počelo bombardovanje upravnik zatvora i načelnik zatvora su rekli da izađemo svi mi koji smo Srbi jer imaju informacije da će možda zatvor biti bombardovan. Izašli smo napolje i dobili naoružanje da bi mogli da se branimo jer su oko zatvora sve bili teroristi", rekao je Stojadinović za TV Happy.

Kako ističe, upravnik zatvora im je rekao da mogu slobodno da probaju da pobegnu ali da treba da znaju da su oko zatvora sve bili teroristi.

"Obećavali su nam kule i gradove da će nam smanjiti kazne, da će nas pustiti na godišnje odmore i vikende. Trebalo je da mi prebacimo zarobljene OVK teroriste na terotoriju Srbije tokom NATO bombardovanja. Bilo ih je mnogo, oko hiljadu i nešto. U jednom trenutku je ispao problem jer je neko razvalio sef u KP domu i odneo novac. Dolazio je Milorad Ulemek Legija u zatvor, ali ne kažem da je on to uradio. Znam samo da Albanci to nisu mogli da urade, to je samo mogao neko od Srba", ispričao je Stojadinović.

Naglasio je da su albanski teroristi imali veliki strah od Srba.

"Kad smo ulazili unutra oni su morali da gledaju u zemlju, nisu mogli da gledaju ni levo ni desno", ispričao je Stojadinović.

O tajnim akcijama koje je radio za Državnu bezbednost nije hteo mnogo da priča, ali otkriva da su ga vrbovali da ubije Slavka Ćuruviju.

"Radiša Jović zvani Selja je došao kod mene u zatvor da mi kaže da će me pustiti da izađem napolje da likvidiram Slavka Ćuruviju. Trebalo je da to odradim sa Zoranom i Draganom Fiškal. Plan je bio da se Državna bezbednost povuče i da se to onda završi. Ja sam to odbio, a Jović mi je rekao da ću zažaliti zbog toga", ispričao je Stojadinović.

Kaže kako ne može da zna da li su braća Fiškal ubila Ćuruviju.

"Radiša Jović je bio načelnik Braničevskog okruga. Šta on kaže tako je moralo da bude. On je bio kućni prijatelj Slobodana Miloševića. I Mira i Milošević su se kleli u Radišu Jovića. Marko Milošević je mogao da radi šta hoće u Požarevcu jer je Jović bio glavni tamo", rekao je Stojadinović.

Prisetio se on i svog susreta sa Vladanom Batićem u KP domu kada je došao u posetu kao ministar pravde.

"Vladan Batić mi je bio advokat u presudi u kojoj sam osuđen. Zno sam i njega i njegovu porodicu. Kad je kao ministar pravde došao u KP Sremska Mitrovica ja mu kažem:

- Dođi ovamo, šta je bre ovo?

- Frka brate, sad ministartstvo moramo da čekamo.

- Šta da čekamo, vadi me odavde.

- Mogu jedino da te pustim odavde pa onda vataj drum, ne vraćaj se, beži, rekao mi je tada Batić," ispričao je Stojadinović.

(Kurir.rs/Mondo)