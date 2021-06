LEGIJA JE U TEŠKOM STANJU! Šok intervju bivšeg upravnika KP Sremska Mitrovica o Ulemeku, Kristijanu , Čanku, Slobi...

Trivun Ivković, nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica otkrio je kako se Kristijan Golubović ponašao u zatvoru, šta mu je otkrio Ukšin Hoti o Kosovu i Slobodanu Miloševiću i u kakvom stanju je Milorad Ulemek Legija.

Na početku, Ivković, je ispričao kakav je KP dom bio u kome je on bio upravnik.

“To je jedini zatvor u Srbiji gde kaznu izdržavaju i stranci. To je međunarodni zatvor. Kada sam došao za upravnika imao sam 42 osuđenika iz 40 zemalja. Gledali smo da napravimo red, prvo sa civilima a onda i sa osuđenicima”, ispričao je Ivković.

Prema njegovim rečima u njegovom KP domu kaznu je služio svojevremeno i Ukšin Hoti.

“Gospodin jedan, visoki intelektualac. Sedneš sa njim, naručiš mu kafu i on sve priča kao da je napolju.

foto: Dado Đilas Printscreen

- Šta se dešava na Kosovu?, pitao sam ga.

- Upravniče, Kosovo za tri meseca republika a Sloba u zatvor.

- Odakle ti to?

- Amerikanci…

Sve su mu oni rekli. Međunarodni Crveni krst se navodno bavio humanitarnim radom a oni se bave obevaštajnim radom. Ja sam to preneo gde je trebalo. Hotiju uskoro istekla kazna, mi ga pustili i kako je kročio na Kosovo oni su ga ubili”, ispričao je Ivković.

On je prepričao i njihov razgovor kada ga je direktno pitao šta misli o Hašimu Tačiju i ostalima.

“Rekao mi je da su oni prašina i da će on biti predsednik Kosova. I bio bi”, rekao je Ivković u intervjuu za “Balkan info”.

Prema njegovim rečima Amerikanci su prvo radili sa intelektualcima sa Kosova, e kad su videli da to ne ide, onda su prešli na kriminalce. Govoreći o tome šta se sve dešavalo u KP domu, Ivković je prepričao događaj koji se dogodio jedne noći.

foto: Profimedia

“Osuđenik Raka Sivanović se samopovredio. Isekao je ruku i grkljan. Zovu me usred noći da dođem, a Sivanović leži u krvi.

- Šta si to radio? Što da te spašavam? Ti hoćeš nas da zaje.avaš? Mene ne možeš da naplašiš. Ja sam bio na ratištu, ja sam se krvi nagledao. Sada ćemo te spasiti ali više ne. Ako oćeš da se ubiješ, ne seci grkljan nego ovde sa strane na vratu”, ispričao je Ivković.

Prisetio se da su, samo mesec dana od kada je, kako kaže oteran iz KP doma, zatvorenici zapalili KP dom.

“Oni su pravili i spiskove ko može da bude stražar u krugu. Dođe onda advokat, koji je ranije bio tužilac i koji je te iste zatvarao, da bi im sad dao mikrofon da oni pričaju kako ja ne valjam. Daje mikrofon ubicama, siledžijama, da pričaju o meni, a ja mesec dana pre toga otišao iz KP doma. Da, mene su najurili posle petog oktobra a ovi su posle organizovali pobunu iz Beograda. Kada je izbila pobuna Velja Ilić me zvao tu noć.

- Mi znamo da ste vi sposoban upravnik, idite i ugušite pobunu.

foto: Printscreen Happy TV

- Mene su gospodine Veljo ovi vaši krizni štabovi oterali posle 5. oktobra. Ne, ne, to se više ugasiti ne može”, ispričao je Ivković, i nastavlja:

“Što nisu pravili pobunu dok sam ja bio upravnik. Zato što su znali da to kod mene ne može.”

U jednoj državi, ističe, mora da ima reda.

“Nema tu piz.arija. Jeste li videli kada je bilo uvedeno vanredno stanje da su se svi sakrivali pod sto, čak i Koštunica. Plašio se da ga ne uhapse”, ispričao je Ivković.

Prisetio se on još jednog političara.

“Ja sam dobar sa Nenadom Čankom. On je napisao knjigu “Ratovi tek dolaze”. Kako je on napisao tako se sve 1999. desilo”, kratko je rekao Ivković.

O poznatim osuđenicima u srpskim zatvorima Ivković kaže:

“Kristijan Golubović je disciplinovan u zatvoru. Inače je disciplinovan, to ste mogli videti po ovim Farmama. To što on izađe napolje pa priča, to je drugo, ali u zatvoru je disciplinovan”.

foto: Beta Milan Obradović

A onda je Ivković ekskluzivno otkrio u kakvom se stanju nalazi Milorad Ulemek Legija.

“Legija teško živi u zatvoru. On je i fizički i psihički u teškom stanju. To ja znam iz prve ruke. Ljudi koji su tamo su mi to pričali. Njemu nije lako. Sa Legijom nijedna nadzornik nijedan stražar ne sme da priča. Zvezdan Jovanović se bolje drži. Zvezdan je jasno rekao – komotno zacementirajte vrata, ja u šetnju neću”, otkrio je Ivković.

Napominje da mu je žao što je premijer Zoran Đinđić ubijen.

“Bio je pametan, obrazovan, pravi Srbin. Voleo bih da je živ i da vidi propast svoje politike, kao što je to video Koštunica. Sloba je branio srpstvo, tukli nas sa svih strana, uvodili sankcije. Da je Sloba rekao – je.e mi se za Srpsku Krajinu, briga me za Republiku Srpsku, briga me za Kosovo – on bi bio narodni heroj”, rekao je Ivković.

Kurir.rs/Balkan Info