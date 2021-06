ZVICEROV ČOVEK POSLAO PISMO U KOME TVRDI DA NIJE KRIMINALAC: Milan Vujotić: Nisam organizovao grupu u Sloveniji i šverc kokaina!

Podgoričanin Milan Vujotić (39), visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana, koji je osumnjičen da je organizovao ogranak kavačkog klana u Sloveniji, poslao je pismo Vijestima u kome tvrdi da nema nikakve veze sa kriminalom.

Navodi da "nije organizator kriminalne grupe koju je procesuirala slovenačka policija, da im nije dobavljao velike količine kokaina, niti bio nalogodavac transporta te droge, kao i da nije u susednim zemljama ulagao i prao novac". Ovo pismo Vijestima dostavio je njegov pravni zastupnik, advokat Miloš Vuksanović. Prenosimo pismo u celosti:

- Ja, Milan Vujotić, rođen... godine, posle kontinuiranog višenedeljnog objavljivanja tekstova na vašim portalima i novinama iz zemalja regiona, odlučio sam da demantujem kao lažne i izmišljene navode o meni da sam kao organizator kriminalne grupe u Sloveniji dobavljao i bio nalogodavac transporta velikih količina kokaina, te da sam u susednim zemljama ulagao i prao veliku količinu novca. Odgovorno i odlučno odbacujem sve objavljene navode, na izvor iz spisa krivičnog predmeta u Sloveniji, a posebno naglašavam da nikada, ni na koji način nisam sarađivao niti bio u kontaktu, bilo fizičkom ili telefonskom, niti putem aplikacije Sky, niti bilo kojeg drugog sredstva komunikacije sa licima pomenutim u tekstovima, a koji su osumnjičeni za ova krivična dela.

Takođe, posebno naglašavam da nemam nikakve veze sa imenom ili nadimkom LaVitesse na aplikaciji Sky, kao što se to uporno ponavlja u pomenutim tekstovima, niti znam ko je osoba koja je koristila ili koristi to ime, niti da li uopšte postoji takav nadimak i ta osoba ili se radi o neistinitim i izmišljenim navodima koji su, kako se navodi u tekstovima, proistekli iz spisa krivičnog predmeta koji se vodi u Sloveniji. Na ovo reagovanje sam se odlučio kako zbog činjenice što se radi o kontinuiranim i višenedeljnim objavama, koje nemaju veze sa istinom, tako i zbog činjenice što takvi tekstovi uvek iznova i do krajnjih granica uznemiravaju moju porodicu. Ponavljam da su svi navodi objavljenih tekstova netačni i dovode me u vezu sa osobama koje ne znam, uključujući izvesnog Filipa Vrzića kog niti poznajem, niti znam o kome se radi, niti smo ikada bili u bilo kakvom kontaktu, ni ličnom, ni poslovnom, ni legalnom, ni nelegalnom.

Sa sigurnošću tvrdim da će pravosudni organi Slovenije nesporno uvideti da su sve izjave protiv mene izmišljene i neistinite, i da ne postoji, niti može postojati bilo kakav dokaz da sam na bilo koji način uključen u pomenute kriminalne aktivnosti. Molim vas da moje reagovanje prenesete integralno, i da, poštujući pretpostavku nevinosti koja će se nesporno utvrditi u odnosu na mene, uzdržite od navoda koji su neistiniti i koji nijesu potkrijepljeni ni jednim jedinim dokazom, bez obzira što se iz tekstova može donijeti zaključak da su izvor saznanja spisi ili materijali dobijeni od određenih državnih organa Slovenije - navodi se u reagovanju.

Slovenački ogranak Brinuli o transportu droge i oružja Inače da podsetimo, Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer, navodne vođe kavačkog klana, napravili su krimi-ekipu i u Sloveniji. Njena uloga, kako je nedavno otkriveno tokom akcije hapšenja u toj državi, nije bila da čini brutalna ubistva, već da brinu o švercu droge i oružja. - Kao što je Belivuk kontrolisao ekipu u Beogradu, za grupu u Sloveniji bio je zadužen drugi Zvicerov blizak saradnik, Podgoričanin Milan Vujotić. Slovenačka policija je sredinom maja uhapsila oko 60 pripadnika kavačkog klana, koji su bili aktivni u Sloveniji, a koji su, kako se sumnja, sarađivali i sa beogradskim "kolegama" - Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem - podseća izvor.

(Kurir.rs/Vijesti)