BAKA I DEKA ALEKSE STOJMENOVIĆA OTKRILI NOVE DETALJE: Nikakve flaše nije bilo! Dobili smo obdukcioni nalaz

Našeg unuka nema i ništa ga neće vratiti, ali bojimo se da će krivci za njegovu smrt proći nekažnjeno! Iz medija saznajemo da se pojavljuje misteriozna osoba, koja mu je navodno zadala kobni udarac, a nas niko nije obavestio o tome. Sumnjamo da se sve to radi s namerom da se krivci ne kazne.

Ovo u ispovesti za Kurir kažu baba i deda Alekse Stojmenovića (26) iz Aleksinca, koji je 16. maja ubijen u tuči na proslavi punoletstva u kafani "Oaza" u Aleksincu.

Podsetimo, zbog sumnje da je Aleksi zadao smrtonosni udarac uhapšen je O. P. (18), dok su M. S. (26) i Z. T. (18) i dvojica maloletnika uhapšeni zbog učestvovanja u tuči.

Pošto se u medijima pojavila priča da O. P. nije udario Stojmenovića, već da je stajao četiri metra dalje od njega tokom tuče, mladićeva porodica kaže da istraga od početka teče traljavo.

- Svi oni koji se sumnjiče da su učestvovali u tuči i ubili našeg Aleksu su iz imućnih porodica i zato se na neki način sve i zataškava. Čuli smo i da će se O. P. vaditi na ludilo. Navodno će sudu priložiti dokaze da se lečio u psihijatrijskoj bolnici u Toponici. Svašta su ljudi spremni da urade samo da prođu nekažnjeno - kaže Aleksin deda, dok baka nastavlja:

- Ispratiš uveče dete u provod, a sutra ti ga vrate u kovčegu. Tome treba stati na put! Mora da se podigne svest u društvu o ovome, zbog druge dece i njihovih porodica. Istraga o smrti mog unuka se vodi traljavo, ima mnogo nejasnoća.

Aleksini deda i baba ističu da njihov unuk preminuo od udarca u vrat, a ne od udarca pivskom flašom.

- Nikakve flaše nije bilo! Dobili smo obdukcioni nalaz u kome se navodi da je udaren u vrat i da je to bio koban udarac. Takođe, saznali smo da je onaj ko ga je udario profesionalno to odradio i da je u pitanju karatista, ali to se zataškava - kažu oni i dodaju:

- Mi nećemo stati, dok ne dobijemo istinu.

Aleksa Stojmenović bio je fudbaler i omiljen u društvu, a kobne večeri bio je na proslavi 18. rođendana drugarice. Tuča u kojoj je ubijen izbila je zbog banalnog razloga, a on je, kako se pretpostavlja, pokušao da razdvoji zavađene strane.

Nagodila se Sakrila snimke sa kamere J. R. K. (39), vlasnica kafane u kojoj je Aleksa Stojmenović ubijen, priznala je da je 16. maja sakrila digitalni rekorder za video nadzor i time omela istragu. - Priznala je krivicu i nagodila se s tužilaštvom. Osuđena je na pet meseci kućnog zatvora i novčanom kaznom od 80.000 dinara - objašnjava izvor. Ona je posle tuče policiji rekla da nema snimke sa kamera, jer je navodno oprema oštećena u požaru. Međutim, utvrđeno je da je namerno sklonila snimke.

(Kurir.rs - Branka Travica)