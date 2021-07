UBICI SINA BIH I OPROSTIO SAMO DA MI JE PRIZNAO ZAŠTO MU JE PROBO SRCE! Potresna ispovest oca Ivana Trifunovića koga je izbo drug!

Da mi je Damir kao čovek prišao pognute glave i rekao: "Ubio sam brata zbog toga i toga, možda bih ga i razumeo i oprostio, ali on kao da je likovao dok je prekjuče u Palati pravde, sa pobedonosno podignutim rukama, prošao pored mene. Njegovo ponašanje me je isteralo iz takta, ponašao se kao plaćeni ubica i morao sam da kažem: "Ubico, ubio si mi sina, ubij sad i mene!".

Ovim rečima za Kurir započinje potresnu ispovest Dragiša Trifunović, otac Ivana Trifunovića (22) koji je ubijen nakon dočeka Srpske Nove godine na Novom Beogradu, a za čije je ubistvo optužen njegov prijatelj iz detinjstva Damir Ibrahimović (20), inače rođak Veljka Belivuka.

Prvi susret

Trifunović kaže da se u ponedeljak u sudu prvi put sreo s Ibrahimovićem, otkako mu je sin ubijen.

- Ivan i Damir su bili nerazdvojni. Odrasli su zajedno, znaju se iz vrtića. Damira sam smatrao drugim sinom. Sve sam mogao da pomislim, ali da uradi ovako nešto, nisam moga ni da zamislim. Boli to što ni on, ni njegovi roditelji, sa kojima smo se intezivno družili i bili kao jedna kuća, nisu pokazali ni trunku saosećanja - priča Trifunović:

- Sina mi ništa ne može vratiti. Naša bol je večna. On dodaje da bi mu možda bilo lakše da je njegov sin bio kriminalac i lopov.

- Ali, Ivan je bio izuzetan mladić. Nikada nikom zlo nije naneo. Da mi je bar unuče ostavio da imam nešto njegovo - priča nesrećni otac, dok u rukama drži sliku sina.

Dragiša kaže da je skupio snage i odgledao snimak sa sigurnosnih kamera, na kome se, kako tvrdi, vidi kako Damir ubija Ivana.

- Vidi se kako Ivan ide stazom sa rukama u džepovima. Vidi se auto iz kog izleće Damir, prilazi mu i jednom ga udara u grudi. Ivan nije stigao ni da izvadi ruke iz džepova - priča otac i dodaje da je kobne večeri zatekao sina krvavog na pločniku, dok je Damir bio pored njega i vikao mu da izdrži. Trifunović tada nije znao da će Damir postati osumnjičeni.

- Damir je bio sa mnom i dok smo Ivana vozili u bolnicu. Ubeđivao me: "Izdržaće, ne brini, nije duboka rana", a izgovorio je i: " Ivan me je šutnuo, zakačio sam ga čašom" - objašnjava otac: - Trenutak kada sam saznao da je Damir osumnjičen za smrt mog sina bio je šok, koji ne mogu da opišem.

Doživotni zatvor

On kaže i da je znao da je Ibrahimović u srodstvu sa Veljkom Belivukom. - Svaki ubica bi trebao doživotno da ostane u zatvoru. Ali, plašim se da Damir tu kaznu neće dobiti. Ne zanima me njegova kazna, već razlog zbog kog mi je uzeo sina jedinca, koji nikada nikom nikakvo zlo nije učinio - završava očajni Dragiša.

Sestre neutešne

Ivan Trifunović je iza sebe ostavio neutešne roditelje ali i dve starije sestre.

- Ibrahimović takođe ima dve starije sestre. Svi su se družili i naše dve kuće su bile kao jedna. Mlađa ćerka se i dan danas pita kako je Damir mogao to da uradi njima jer i on ima dve starije sestre. Ivan je planirao da za koju godinu otvori svoju firmu. Želo je da bude privatnik i ka tome je išao, ali nažalost to nije dočekao. Govorio je da su i njegove kolege sa posla bile spremne da mu pomognu. Eto kakav je moj Ivan bio - kaže neutešni otac.