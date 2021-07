SUĐENJE U NIŠU: Vozač koji je usmrtio Jovanu priznao krivicu, u sud doveden u lancima! Odbrana tvrdi da su kočnice bile u kvaru

NIŠ - Mladen Gigić (20) koji je na raskrsnici 21. novembra prošle godine oko 00.30 sati usmrtio arhitekticu Jovanu Petković (25) iz sela Žitorađa kod Vladičinog Hana, kada je svojim "golf 5" prošao na crveno svetlo i udario njen BMW s bočne strane od čijih povreda je preminula, prihvatio je danas u Višem sudu u Nišu svoju krivicu rečima "priznajem, kriv sam".

On je već osam meseci u pritvoru, a u sud je doveden s lancima na nogama.

Zamenica tužioca je prethodno rekla da je protiv Gigića podignuta optužnica jer je u alkoholisanom stanju sa 1,38 promila alkohola u krvi prošao na crveno svetlo raskrsnicu kod pijace "Boškko Buha" odnosno Bulevarom Nemanjića kao i da je istragom utvrđeno da je automobil u trenutku udarca išao 101 kilometara na sat.

- Iz pravca ulice Pariske komune je na zeleno svetlo prolazila sada već poginula Jovana Petković tako da je okrivljeni udario nju s bočne strane i zadao je niz preloma karlice butne kosti, povreda plućne maramice od čehga je 29. novembra preminula u Univerzitetsko Kliničkom centru - rekla je tužiteljica.

Gigić je inače te večeri vozio majčin auto. On je izrazio duboko saučešće porodici Petković na sudu rekavši "da mu je mnogo žao što se ugasio jedan mladi život".

Njegov advokat Milan Zelen je zatražio veštačenje "golfa", a rekao je da je kočioni sistem bio te kobne noći kvaru jer je nedostajalo ulje u kočnicama.

- U prvoj izjavi tužilaštvu sam bio u šoku, a pošto sam dugo u pritvoru setio sam se nekih pojedinosti. Bio sam na rođendanu taksijem, a kući me je vratio brat od A.T. Onda sam seo u "Golfa" iz Pasterove ulice gde stanujem. Krenuo sam preko naselja Trošarina, kod Vojne Bolnice i na svim tim mestima prošao sam nekoliko semafora koje sam ispoštovao, stajao na crveno i prolazio na zeleno. Kada sam prilazio raskrsnici gde se dogodila nesreća, na 40 metara sam video da je crveno svetlo i polako počeo da gazim kočnicu, ali auto umesto da usporava, on se nekako ubrzavao. Onda sam jako pretisnuo kočnicu gde mi je noga propala do patosa. Nakon toga se ničega više ne sećam jer sam izgubio svest - rekao je Gigić pred sudskim većem.

Njegov advokat je zatražio da auto veštači Mašinski fakultet u Beogradu i zatražio od suda da se Giogić brani sa slobode, odnosno iz kućnog pritvora uz stalni nadzor. gigić se inače na sudu ntereti da za teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju gde je zaprećena kazna do osam godina zatvora.

Otac Jovane Petković, Slaviša je i danas istom merom skrhan zbog smrti svoje kćeri za koju kaže da je tek progledala u život, bio joj je obezbeđen posao, imala je momka, radovala se životu.

- Suđenje neće da vrati moju ćerku, ali hoću da to suđenje bude pošteno. da ne bude nikakvih mućki, da se ne zavlači sve "pod tepih". Vidim da je onaj momak koji je usmrtio dečaka i Nišliju dobio sedam godina zatvora i nije bio pijan. U ovoj tragediji za celu našu porodicu je bar sve jasno - rekao je za "Kurir" Jovanin otac Slaviša uoči početka sudjenja.

Skrhani otac kaže da se porodica nadala do poslednjeg trenutka da će Jovana dobiti bitku za život.

- Obilazili smo manastire, crkve... Molili se za njen spas, ali nismo uspeli. Ono što nam je sada ostalo je da se izborimo za pravdu za našu ćerku. Postoje očevici i kamere koje će dokazati da je naša ćerka nevina žrtva. Tražimo najstrožu kaznu za njega kako ni jedno drugo dete ne bi na ovakav način stradalo. Ceo život je bio pred našom Jovanom, 11. septembra je odbranila master rad na niškom Građevinsko-arhitektonskom fakultetu. Čekao ju je posao u Beču i trebalo je uskoro da nam se pridruži jer mi godinama živimo u Austriji - ispričao je ranije Kuriru ovaj otac.

Jovanin otac je rekao ranije da je porodica vozača pokušala da ga kontaktira, ali da nije bio u stanju da sa njima razgovara. Jovana je te večeri bila sa drugaricom koju je odvezla kući da bi nakon toga na raskrsnici zadobila povrede u nesreći od kojih je preminula.

Kurir.rs/M.S.