SVEDOČENJE KUVARA REŠILO MISTERIJU NOŽA: Nastavljeno suđenje za ubadanje mladića u Nišu zbog majice

Profesionalni kuvar Miroslav Stanković posvedočio je danas pred Osnovnim sudom u Nišu da je nož kojim je izboden Negotinac Uroš Janjić (27) kupio da njime filetira ribu, jer nije znao da je njime počinjen zločin. Oružje mu je prodao Nišlija Nikola Radonjić koji se tereti za nanošenje teških telesnih povreda Janjiću što je Osnovno javno tužilaštvo kvalifikovalo kao zločin iz mržnje, jer je mladić izboden zbog antifašističkog natpisa na majici.

Njegovi prijatelji Aleksandar Zorić (22) i Miloš Krstić (22) terete se za učestvovanje u tuči jer su bili akteri sukoba koji je kulminirao potezanjem noža. Za isto krivično delo optužen je Janjićev drug Đorđi Đeorgiev (25) jer tužilaštvo smatra da je u sukobu takođe imao aktivnu ulogu.

Obračun koji je umalo koštao života Janjića, dogodio se 21. juna 2019. godine na Keju Kola srpskih sestara u Nišu, a prema Stankovićevom svedočenju, nož je kupio ubrzo posle tog datuma mada nije mogao da se seti kog dana tačno.

- Bilo je to pre dve i po godine, ne mogu da se setim kog datuma, mislim da je bio 22. juni. Video sam na jednom sajtu oglas za prodaju noža, pa sam telefonirao prodavcu. Dogovorili smo se da se nađemo u parku da obavimo kupoprodaju. Nikolu Radonjića poznajem iz viđenja, nisam ni znao da je on prodavac dok se nismo susreli na dogovorenom mestu. Dao sam mu 10 evra za nož, on mi ništa nije rekao, nisam ni znao da je upotrebljen u tom događaju. Kada sam ga pogledao, nisam na njemu video nikakve tragove koji bi ukazivali da je njime neko povređen. Ostavio sam ga u fioci, nisam ga ni dirao dok me Nikola nije pozvao i kazao mi da ga odnesem u policiju. Isprva sam mislio da se šali sa mnom, dok telefon nije uzeo policijski inspektor i ponovio mi da treba da im ga predam – opisao je Kostić način na koji je došao do oružja krvavog obračuna.

Na pitanje sudije Miška Radivojevića zbog čega je kupio nož, Kostić je istakao da mu je bio potreban zbog posla kojim se bavi.

- Profesionalni sam kuvar, koristim noževe različite veličine i sada radim taj posao u jednom kafiću – objasnio je Kostić.

Kada ga je branilac optuženog Đorđi Đeorgieva Marina Ristić upitala za šta je precizno nameravao da koristi nož koji je kupio od Radonjića Stanković je naveo da je bio pogodan za panglovanje mesa i filetiranje ribe.

Na prethodnom glavnom pretresu Janjić koji se danas nije pojavio pred sudom, prepoznao je Radonjića kao osobu koja ga je napala, te istakao da je umalo ubijen zbog majice.

- Smatram da sam žrtva planiranog napada, odnosno da su me oni ranije primetili dok sam šetao po Keju. Tada je majica bila lako uočljiva jer sam skinuo košulju. Kasnije sam je obukao, a napad se dogodio u neosvetljenom području, tako da ne verujem da su tada mogli da vide natpis. Majicu sam kupio u Barseloni koja je simbol antifašizma i na njoj je natpis „Accion Antifascista“, koji je njima zasmetao. Verujem da su oni pripadnici „Četničke omladine“ ili organizacije „Srpsko Sunce“ koje, kako sam čuo, deluju u Nišu - izjavio je Janjić.

Na pitanje branilaca, na osnovu čega je to zaključio, rekao je da frizure i garderoba optuženih upućuju na takav zaključak.

Sva trojica optuženih za napad na njega na suđenju se brane ćutanjem.

Danas je trebalo da budu saslušana dva svedoka ali jedan nije došao pa je sud izdao nalog za njegovo prinudno dovođenje na sledeći glavni pretres, dok je drugi, iako maloletan, u sudnicu stigao bez roditelja zbog čega nije mogao da bude saslušan. Na sledećem glavnom pretresu zakazanom za 27. avgust, osim njihovog saslušanja, biće emitovan i snimak Janjićevog poziva policiji koji treba da doprinese rasvetljavanju spornog događaja.

Zločin iz mržnje predstavlja otežavajuću okolnost koja se uzima u obzir prilikom odmeravanja kazne. U naše krivično zakonodavstvo uveden je 2012. godine ali je prva presuda kojom je ovaj elemenat uzet u obzir doneta tek 2018. godine. Ovo delo postoji kada je krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi, veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

