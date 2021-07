DEDA TEŠKO POVREĐENIH DEČAKA NA KARABURMI ZA KURIR: Molimo se da stariji unuk preživi i otvori okice!

Boban M., deda teško povređenih dečaka, kaže da su samo pola sata pre nesreće braća trčala i igrala se kod njega u stanu.

- Bili su kod mene u poseti i pošto je počela kiša otišli su kući oko 20.15 sati. Nedugo zatim dogodila se nesreća. Samo pre toga trčali su, igrali se, veselili su se moji momci. Mlađi unuk će se izvući, ali molimo Boga za starijeg, samo da izađe iz kome i otvori svoje okice - kaže potreseni deda i dodaje da je starije dete završilo treći razred Osnovne škole, dok mlađi ide u vrtić. - Stariji igra fudbal i dobar je u tome, samo da preživi. Svi se molimo, upravo su mu roditelji otišli u crkvu Svete Petke da se mole za njega - dodao je deda.

mesto nesreće foto: Nikola Anđić

Podsetimo,Lazar G. (38) uhapšen je juče, nakon 12 sati potrage, zbog sumnje da je u nedelju na pešačkom prelazu na Karaburmi u Beogradu, "citroenom C5" pokosio braću od devet i četiri godine i teško ih povredio. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 20.30 sati u Ulici Marijane Gregoran, dok su mališani regularno, po svim propisima, prelazili ulicu sa svojim ocem. Stariji dečak nalazi se u Urgentnom centru i u komi, dok je njegov mlađi brat u Dečjoj bolnici u Tiršovoj i čeka ga operacija butne kosti.

Obilazio autobus

Njihov otac, inače lekar Mihailo B. (42), prepričao je nesreću za Kurir. - Sa decom sam bio na pešačkom prelazu. Autobus se zaustavio kako bismo mi prešli, i mi smo počeli da prelazimo. Došli smo do polovine pešačkog prelaza, ali je tada automobil, koji je išao iza autobusa, zaobišao autobus i direktno naleteo na nas. Prvo je vozilo udarilo starijeg sina i odbacilo ga deset metara, onda je udario u mene i zavrteo me - priča potreseni Mihailo B. i nastavlja: - Nakon toga, auto je udario i u mlađeg sina i odbacio ga pod drugo vozilo. Kako kaže, iako je i sam oboren, video je da mu je stariji sin teško povređen. - Prišao sam mu i pokušao sam da mu otvorim disajne puteve. Trenutno se nalazi u komi i ima prelom lobanje, ali nadamo se najboljem. Mlađi sin je sada dobro, ima prelom leve butne kosti sa pomeranjem, tako da ga čeka operacija sa ugradnjom pločica i šrafovima - kaže otac mališana. On dodaje da i on ima povrede rebara, ali da to nije bitno. Vozač "citroena" je nakon nesreće pobegao bez zaustavljanja. Međutim, očevici su zapamtili boju i marku kola, a u Ulici Marijane Gregoran ima mnogo sigurnosnih kamera, što je pomoglo istražiteljima da ga za manje od 24 sata identifikuju i uhapse.

Adekvatna kazna

- Dežurni zamenik javnog tužioca je nakon nezgode i uviđaja naložio policijskim službenicima da pribave video zapise sa objekta u blizini mesta gde se dogodila nezgoda, kao i iz ulica gde je nastavio kretanje, kako bi se utvrdila marka vozila kojim je upravljao, registarske oznake, lični podaci za vlasnika vozila i identitet lica koje je tom prilikom upravljalo vozilom - saopštilo je Prvo osnovno javno tužilaštvo. Lazaru G. na teret se stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Mihailo B. juče je poduvkao za Kurir da se nada da će vozač koji mu je povredio decu biti adekvatno kažnjen.

