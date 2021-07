VISOKI DRŽAVNI FUNKCIONER U SLUŽBI VELJINE MAFIJE: Političar tipovao BIZNISMENE Belivuku, a on im onda oteo milione!

Jedan visokopozicionirani političar tipovao je biznismene za račun Veljka Belivuka, koji ih je potom reketirao, otkriva za Srpski telegraf izvor upućen u istragu o delovanju monstruoznog kriminalnog klana.

Kako se saznaje, radi se o političaru koji je i ranije u medijima dovođen u vezu sa srpskim ogrankom "kavačkog klana". Važi za veoma uticajnog i moćnog čoveka, s jakim vezama čak i van granica zemlje, a za svoje usluge mafiji dobijao je ogroman novac.

Pratili žrtve

- Istražitelji su i ranije sumnjali da ovaj klan nije mogao da funkcioniše bez podrške moćnih ljudi iz državnih struktura, ne samo iz policije. Zar iko veruje da je vođa navijača mogao da postane tako moćan, a da nije imao jaka leđa - kaže naš sagovornik.

Kriminalna šema je bila dobro razrađena i uhodana. Finansijsko stanje potencijalne mete je bilo skenirano do tančina jer je moćni pokrovitelj preko svojih logističara dolazio do preciznih podataka koliko je ko težak.

- Žrtve su praćene, u svakom trenutku se znalo gde se kreće ne samo on već i porodica. Najstrašnije je što su pojedincima fotografisali i decu da bi upozorili šta sve može da se desi ukoliko odbiju da sarađuju. Zbog toga su mnogi bez razmišljanja pristajali na ucenu, strahujući za sudbinu najbližih. Davali su sve što im je traženo. Tako su ostajali bez novca, nekretnina, automobila... - pojašnjava izvor našeg lista.

Ucenjenom frizeru hteli da ubiju ženu i dete Jedan poznati beogradski frizer takođe je bio žrtva tipovanja i prošao je pravi pakao. Naime, u njegovog lokal su došli ljudi blisku Belivuku i pozvali ga u obližnji kafić, predstavljajući se kao prijatelji koje je frizer, kako su rekli, "zaboravio dok su bili u zatvoru", mada ih nikad u životu nije video. U kafiću su ga, naočigled svih, išamarali i poručili mu da spremi "tri kila kose", u žargonu 3.000 evra. Nesrećni čovek je potom pobegao iz zemlje, ali su mu onda udarili na porodicu: auto u kom su bili njegova žena i dete je izguran s auto-puta i samo čudom preživeli, da bi samo nekoliko dana kasnije ispred škole njegovom detetu dali jabuku s porukom da pozdravi tatu. Kada se vratio u Beograd, ispred prednjeg točka su mu stavili kašikaru sa izvučenim osiguračem koja je trebalo da se aktivira čim pokrene auto. Srećom, bombu su videli radnici "Gradske čistoće" i obavestili policiju, koja je deaktivirala eksplozivnu napravu. Ucenjeni čovek se obratio policiji i spasao bede tek kada su se desile smene u vrhu beogradskog MUP.

Vrh ledenog brega

- Mafijaši nisu birali sredstva, slali su slike dece, uz poruku da može svašta da se desi ukoliko ne sarađuje. Dešavalo se čak i da decu presretnu na putu do škole i poruče im da "pozdrave tatu". Da iza njih stoje moćnici iz vlasti, Nevoljini ljudi su dokazivali preciznim navođenjem svih novčanih transakcija žrtve, do detalja su znali svaki prihod, rashod, bukvalno do u dinar - priča sagovornik Srpskog telegrafa.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo i kriminalistički ekspert, kaže da nema nikakve sumnje da je Belivukov klan imao podršku nekog iz državnog vrha.

Bjegović: Otkriti sva imena Prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal, zalaže se za procesuiranje svih koji su pomagali Belivukovom klanu. - Nadam se da će dalja istraga otkriti imena političara, odnosno visokih državnih funkcionera koji su i sad na funkcijama i bez kojih organizovani kriminal u Srbiji ne bi postojao. Za usluge koje su pružali mafiji dobijali su basnoslovne sume prljavog novca, kao sredstva korupcije, i javnost s pravom očekuje njihova imena i zakonske sankcije. Srbija i njen državni vrh ne sme pasti na ovom ispitu, u kojem nema zaštićenih i nedodirljivih. U protivnom, stanje bezbednosti RS bilo bi ugroženo, što pogoduje stranom faktoru, koji želi nasilnu promenu vlasti i dovođenje njima podobnih ljudi zarad ostvarivanja interesa, koje ne mogu realizovati sa aktuelnom vlašću - smatra Bjegović.

- I po samoj definiciji organizovanog kriminala se podrazumeva veza sa politikom i državnim strukturama. Ta saznanja koja se pojavljuju samo su dokaz da je uhapšena grupa samo vrh ledenog brega i da su im logistiku davali centri moći, skriveni od javnosti.

Očekujemo da ova skorašnja optužnica, odnosno optužni predlog, ukaže na sve one koji su dali moć toj grupi takozvanih navijača s ulice. Takođe bih istakao da se ovakve situacije ne dešavaju prvi put jer su uvek postojali oni koji su politiku gledali kao svoj lični interes, a to su uspevali tako što su reketirali, ucenjivali i otimali - smatra Jeremić.

Kurir.rs / Republika.rs