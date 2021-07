POVEĆANA KAZNA OSUĐENOM ZA IZAZIVANJE NESREĆE U KOJOJ JE POGINUO BOJAN PERAĆ (31) Preinačena presuda za smrt vozača GSP-a u Zemunu

Drugostepenom presudom Apelacionog suda u Beogradu preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu u slučaju Adama R. (23) koji je izazvao saobraćajnu nesreću 2. novembra 2020. godine u Zemunu, kada je poginuo vozač autobusa Bojan Perać (31) u Zemunu.

Tom prilikom lakše telesne povrede zadobio je drugi vozač autobusa Dragomir Ž, a teško je povređena putnica Merima K. Vozač automobila koji je prošao kroz crveno svetlo i udario u autobus na liniji 45, a koji je potom udario u autobus na liniji 15, a kojim je upravljao poginuli Perać, prvostepeno je osuđen na tri godine i dva meseca zatvora. Apelacioni sud preinačio je tu kaznu povećavši je za šest meseci zatvora, čime je Adam R. osuđen na tri godine i osam meseci zatvora.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 9. marta 2021. godine doneo je presudu Kž1 4/21 kojom je, usvajanjem žalbe Višeg javnog tužioca u Beogradu, preinačio, u pogledu odluke o kazni, prvostepenu presudu i okrivljenog zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stavovi 1. i 2. u vezi sa članom 289. stav 1. KZ i krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena - navedeno je u presudi Apelacionog suda.

- Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o kazni Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud prilikom donošenja odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju će izreći okrivljenom, zbog izvršenih krivičnih dela, kao olakšavajuće okolnosti pravilno utvrdio činjenicu da je u potpunosti priznao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, da se radi o mladom čoveku koji je u vreme izvršenja krivičnog dela imao 21,5 godina, te žaljenje i kajanje koje je izrazio zbog izvršenih krivičnih dela, odnosno zbog posledica koje je izazvao drugima, a kao otežavajuću okolnost prekršajnu kažnjavanost, te da je kritičnom prilikom prouzrokovao ne samo zabranjenu posledicu u vidu smrti jednog lica, nego i teške telesne povrede i lake telesne povrede još dva učesnika u saobraćaju, kao i da je kritičnom prilikom prekršio više od jednog saobraćajnog propisa.

Međutim, prema stavu Apelacionog suda, osnovano je žalbom Višeg javnog tužioca u Beogradu ukazano da je prvostepeni sud utvrđenim olakšavajućim okolnostima dao preveliki značaj, a da, s druge strane, nije dao adekvatan značaj otežavajućim okolnostima koje je utvrdio na strani okrivljenog, pritom da je propustio da kao otežavajuću okolnost ceni činjenicu da je okrivljeni kritičnom prilikom prekršio izdržavanje kazne u kućnim uslovima.

Naime, ceneći utvrđene olakšavajuće okolnosti od strane prvostepenog suda kao i navedene otežavajuće okolnosti, te visok stepen krivice okrivljenog i jačinu povrede ugrožavanja zaštićenog dobra, Apelacioni sud je zaključio da su, kako kazna za krivično delo teško delo iz bebednosti javnog saobraćaja koje je okrivljenom prethodno odmerio provstepeni sud, a samim tim, i jedinstvena kazna zatvora, preblago odmerene. Stoga je Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu u pogledu odluke o kazni nalazeći da je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od tri godine i osam meseci srazmerna težini izvršenog krivičnog dela, stepenu krivice okrivljenog i okolnostima pod kojima je krivično delo izvršeno, te da je ista nužna za ostvarivanje svrhe kažnjavanja - stoji u obrazloženu presude Apelacionog suda.

Kako je navedeno u prvostepenoj presudi, okrivljeni Adam R. osuđen je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u sticaju sa krivičnim delom neovlašćeno držanje opojnih droga, zbog čega mu je prvostepeno izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine i dva meseca, mere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od pet godina i oduzeta mu je pronađena droga, kanabis neto mase 2,27g.

On je, navedeno je u drugom delu prvostepene presude, koja je sem pooštrene kazne zatvora ostala nepreinačena presudom Apelacionog suda, vozio u periodu od 23.00 do 6.00, što nije smeo s obzirom na to da je imao probnu vozačku dozvolu. Navedeno je i kako je vozio pod dejstvom psihoaktivne supstance i neovlašćeno držao drogu u dve kesice mase 2,27g. Zatim je navedeno kako je prošao na crveno svetlo na raskrsnici, usled čega je došlo do sudara sa jednim autobusom, pa daljeg odbijanja o autobus kojim je upravljao poginuli 31-godišnjak, a prilikom čega su povređene još dve osobe.

