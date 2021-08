KRISTIJAN JE TRESAO REŠETKE I VIKAO: PRIZNAĆU SVE! Buca Džambas, jedan od žestokih momaka otkrio ŠOK PRIČU o Goluboviću!

Jedan od žestokih momaka sa beogradskog asfalta, Ljubomir Manojlović, poznatiji kao Buca Džambas ispričao je detalje obračuna koji se desio jedne noći, kao i sve ono što se posle toga izdešavalo a u čemu su učestvovali on, njegov brat Zoran Kiza Manojlović i Kristijan Golubović.

Manojlović je u jednom intervjuu otkrio šta se desilo jedne noći kada je bio u društvu sa Kristijanom Golubovićem o čemu se malo zna. Pre toga, Buca se osvrnuo na priče da je Kristijanov otac ubijen. Manojlović tvrdi da to nije tačno.

"Kristijanov otac se obesio u kupatilu o kvaku. Tako je njegov otac završio. Nikakav on nije bio drug i kum sa Ljubom Zemuncem. Kristijanov otac je bio sitni švercer koji je švercovao i preprodavao farmerke iz Italije", rekao je Manojlović.

Kako kaže, Kristijan je dobar za klince kao kad čitaš one stripove Kapetan Mark ili Mister No."Kad ga ljudi provale onda ga i odbace", rekao je Manojlović.Na pitanje zbog čega ga Golubović često javno proziva, Buca Džambas kaže da je to zbog kompleksa niže vrednosti. Potom je rešio da ispriča događaj iz njihove mladosti o kome se vrlo malo zna u široj javnosti.

Imali smo neki problem zajedno, koji je izbio zbog mene. Ja sam se tada zakačio sa najjačim momcima u gradu koji su bili Giškini prijatelji. Mi smo bili kilnci. Kristijan je mlađi od mene 2-3 godine. E mi smo te ljude, njih nekoliko, isprebijali. Uleteli smo im u stanove. E, a onda smo ispred jedne kafane naleteli na jednog čoveka koji je bio mnogo opasan", počeo je priču Buca Džambas.

Tu je, kako kaže, došlo do konflikta između njih.

"Taj čovek je utrčao u kasapnicu da uzme nož. Brat i ja smo otrčali do kola i iz njih uzeli neke šipke da krenemo na njega. Sa nama je bio i Kristijan. Kristijan je uzeo nož i kako je ovaj bio drogiran, hteo je čak i da nas gađa, Golubović baci nož i pogodi ga u nogu. Taj je napravio korak, dva, iščupao nož iz noge i seo na stepenište od te kafane. Mi smo seli u kola i krenuli dalje", kaže Manojlović.

Posle jedno 45 minuta su ih, kaže Manojlović, spektakularno uhapsili na Autokomandi.

"Proveli smo neko vreme u 29. novembru i onda smo otišli kod sudije. Kad je sudija pitao ko je tog čoveka pogodio nožem, moj brat Kiza kaže – ja sam ga pogodio. Sudija je onda pitao Kristijana ko je to uradio a Kristijan kaže – Zoran. Pita mene, ja kažem da nisam video. Pitao je još jednog koji je bio sa nama i on kaže da nije video.

E sad, moj Kiza maloletan, Kristijan maloletan. Ja punoletan i taj četvrti je punoletan. Sudija nastavlja priču navodeći Kristijana da prizna jer gomila svedoka tvrdi da je on to uradio. Sudija potencira opet priču ko ga je pogodio nožem. Kristijan tvrdi da je to moj brat a Kiza sve vreme viče - ja sam", priča Manojlović.

Onda je sudija rekao da Zoran i Kristijan idu u CZ a nas dvojica nazad u 29. novembar.

"Dok smo u ćeliji svi zajedno čekali transport ta gospođica, moram tako da ga nazovem, Kristijanka Golubović je počeo da plače. Trese rešetke i viče – komandire molim te zovi sudiju, priznaću sve. Neću u CZ", rekao je Manojlović dodavši da stoji iza svega što je rekao.

