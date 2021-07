KRISTIJAN PROKLJUČAO OD BESA ZBOG BUCE DŽAMBASA: Tukao sam brata i njega 100 puta, a ocu sam im PUCAO U GLAVU

Kristijan Golubović burno je reagovao kad je čuo da ga je u javnosti prozvao Ljubomir Manojlović, jedan od žestokih momaka sa beogradskog asfalta tokom devedesetih godina, poznatiji pod nadimkom Buca Džambas.

Džambas je u intervjuu, koji je emitovan prošle godine, a čiji su delovi ponovo postali hit na Jutjubu, ispričao do sada malo poznate detalje iz biografije Kristijana Golubovića, prenosi Mondo.

- Čuo sam kako je zaradio one ožiljke po stomaku. To ga je njegov kum, a moj dobar prijatelj Dragan Drljača isekao. Kristijan je hteo da bude kao neki ratnik. Neki Sandokan. I onda je poželeo da bude isečen pa je tražio od Drljače da ga iseče. Molio ga je da to uradi. Rekao mu je da je pi*ka ako to ne uradi! Ovome dosadi, uzme žilet i iseče ga, a Kristijanu ispadnu creva. Tako je on te ožiljke dobio - ispričao je Manojlović.

Buca Džambas je rekao i da je Kristijan dobio batine od njegovog rođenog brata koji je bio nekada svetski prvak u boksu.

- Kad se Kristijan zakačio sa Osmanom Karićem zvao nas je da krenemo na Osmana, ali mi nismo hteli. Osman je naš drug iz detinjstva. Osman je ispravan momak, nikoga nije dirao. A tu su i kompleksi. Jer Osman je lepši od njega, jure ga devojke, hrabar, zna da se bije. Onda se Kristijan odvojio na nas. I da bi se dokazao, nabildovao se i došao da se bije sa mojim bratom. E tu je jadnik doživeo debakl - ispričao je Manojlović.

Reagujući na sve ovo, tokom jednog svog lajva, Kristijan je rekao da su Buca i njegov brat Zoran cinkaroši koje je navodno "sto puta tukao".

- Koji Buca Manojlović, cinkaroš. Pi*ka debela ćelava, pobegla u Kanadu i s*re. Što ne dođe na Zvezdaru pa da mi nešto kaže. Cinkaroš je i on i njegov brat Zoran Manojlović Kiza. Namestili mi... Izbo sam čoveka zbog njih! Pojurio ih oko kola mačetom i izbodem čoveka u nogu. I nameste mi u Palati pravde i zbog njih dobijem KP dom u Nišu - rekao je besno Golubović.

Zatim je brutalno izvređao Manojloviće.

- Je*em ih u usta klošarska. Tukao sam ih stotinu puta, ocu sam im pucao u glavu. Bežali po Ulici Milana Rakića kad sam izašao iz pikapa. Zatvorio se slepac tamo u ostavu nije smeo da izađe - rekao je Kristijan.

(Kurir.rs/Mondo)