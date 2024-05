OD KIPA SLOBODE DO NEVIDLJIVOG ČOVEKA: Internacionalni festival živih statua "Statua fest" u Loznici (FOTO)

LOZNICA –Lozničko šetalište bilo je u utorak posle podne prepuno muzike, smeha i posetilaca, najviše najmlađih, koji su uživali u druženju sa dvadesetak živih statua, uličnih zabavljača i svirača. Uoči prvoga maja je ispred Vukovog doma kulture otvoren dvodnevni, treći Internacionalni festival živih statua ‘’Statua fest’’ u Loznici, a danas će one biti u Tršiću i Banji Koviljači.

Duž šetališta mogli su se sresti Zlatni čovek, Kip Slobode, Faraon i Kleopatra, Lutka, Renesansi kompozitor, Slikar, Leptir, Afrodita, ili Nevidljivi čovek koji je izazvao najveću pažnju jer iz njegovog kaputa nije virila glava. Mnogi, a naročito deca, zagledala su žive statue, fotkala se pored njih, ali ni stariji nisu odoleli da se fotografišu kraj ovih nesvakidašnjih statua. Prema rečima Snežane Perić direktorke Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), statue su samo deo bogatog programa koji su pripremili za ove praznične dane.

- Lozničani, ali i brojni gosti imaju prilike da uživaju u raznovrsnom programu, a statue su ponovo izazvale veliku pažnju. Danas su nam oni koji prate programe za ove praznike u Srbiji rekli da je Loznica prestonica turizma što je veliki kompliment. Dali smo sve od sebe da svi ovde uživaju, od najmlađih do njihovih roditelja, a ovogodišnji ‘’Statua fest’’ je najbogatiji do sada, imamo statue iz Poljske, Rumunije, Grčke i naših gradova, kao i brejkdensere i ulične svirače, a među njima je saksofonista sa Kube. Neki od učesnika ‘’Statua festa’’ sami su se javili da dođu jer su čuli kakva je kod nas atmosfera tokom te manifestacije. Inače, idejni tvorac festivala je Kristijan al Droubi sa kojim već godinama odlično sarađujemo – kazala je Perićka koja je zvanično otvorila treći ‘’Statua fest’’. Novosadska grupa bubnjara, ”Sambansa” predvodila je defile učesnika od prostorija TOGL do pozornice ispred Vukovog doma kulture, uz gromoglasnu jeku bubnjeva, praćena mažoretkinjama i statuama koje su tu predstavljene. Kristijan kaže da festival napreduje, a poenta je da su kostimi i maske sve bolji, a izvođači brojniji.

- Imamo učesnike iz inostranstva, gotovo dvadeset statua, a voleo ih da ih bude do 30 pa da popunimo ceo grad. Radimo na tome da sledeće godine dovedemo neke svetski poznate žive statue, da prateći program bude još bogatiji i sve još bolje. O tom-potom – kazao je on. Praznična atmosfera vladala je lozničkim šetalištem, a danas će takva biti u Tšiću i Banji Koviljači gde će turisti, osim prirodnih lepota i kulturno-istorijskih objekata, videti i žive statue koje se povremeno maknu tek toliko da se vidi da nisu od mermera, ili bronze već stvarno ‘’žive’’.

