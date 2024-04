KROZ KRALJEVE ODAJE: Prva manifestacija "Tajna Kamene devojke" održana na ZNAČAJAN DATUM - nazvana po šifrovanom imenu (FOTO)

MALI ZVORNIK - Tačno na dan kada je pre 83 godine kraljevska noga poslednji put prošla odajama malozvorničkog Podzemnog grada Karađorđevića održana je prva manifestacija ‘’Tajna Kamene devojke’’. Ponovo su oživele prostorije u kojima je, prvi i jedini put, boravio Petar Drugi Karađorđević, aprila 1941. godine, posle napada nacističke Nemačke na tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju, i iz kojih je zauvek i otišao iz domovine.

- Prvi put sada organizujemo manifestaciju nazvanu po šifrovanom imenu pod kojim je u tajnosti građen Podzemni grad Karađorđevića, gde je održana poslednja sednica Vlade Kraljevine Jugoslavije. Cela priča oko njegove izgradnje obavijena je velom tajne, a naš cilj je da i ovakvom manifestacijom on postane što poznatiji, da ovu turističku atrakciju približimo što većem broju građana, da prvo upoznaju bolje istoriju i kulturu naše zemlje pa onda odlaze u inostranstvo. U saradnji sa PTT Muzejom iz Beograda i Muzejom tehnike i tehnologije otvorena je izložba ‘’Radio u podzemnom gradu’’, Miodraga Gligorića, povodom veka radiofonije u Srbiji, glumac Vladimir Balašćak izveo je monodramu ‘’Kraljev put’’ o života kralja Petra II Karađorđevića dok je predavanje ‘’Tajna Kamene devojke’’ održao istoričar, profesor Zoran Tošić. Za ovo mesto se sve više zna i u prva tri meseca ovde su posete i prodaja suvenira utrostručeni – kazala je Marina Gligorević, v. d. direktora Turističke organizacije opštine Mali Zvornik.

Marko Jelić, rukovodilac PTT muzeja u Beogradu, kazao da su prvi put posle dugog vremena javnosti izložene fotokopije originalnih osnivačkih akata Radio Beograda i podsetio da su 1. oktobra 1924. iz Pošte Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, iz ministarstva Pošte i telegrafa, krenuli prvi talasi Radio Beograda koji je danas stogodišnjak, a da je izložba radio aparata priređena zahvaljujući Lozničaninu Miodragu Gligoriću, velikom kolekcionaru i važnom saradniku PTT muzeja. Manifestaciju je zvanično otvorio predsednik opštine Zoran Jevtić koji je kazao da je uložen veliki trud da se zapušteni Podzemni grad ‘’vrati u život’’.

- Uz pomoć Vlade Srbije i Ministartva turizma od 2018. do danas smo mu udahnuli nov život. Imali smo veliku pomoć tadašnjeg ministra Rasima Ljajića i predsednika Aleksandra Vučića koji je u maju 2019. posetio Podzemni grad. Pomoć očekujemo i u trećoj fazi kada treba da bude uređena vojna kapela u ovom kompleksu. Ovo je jedinstven objekat koji zaslužuje da bude turistička atrakcija ne samo naše opštine nego i čitave Zapadne Srbije – rekao je Jevtić.

Posetioci su mogli tokom besplatnog obilaska kompleksa čuti melodije iz predratnog vremena sa starih aparata i videti kako izgledaju opremljene prostorije ‘’Kamene devojke’’ građene po nalogu kralja Aleksandra Karađorđevića od 1930. do 1934. godine. Kompleks ima ukupnu površinu oko 5.000 metara kvadratnih, od kojih je oko 3.000 korisne, oko 1.500 metara hodnika i 75 prostorija. Inače, od prvog aprila za posetioce je otvoren radnim danima od 10 do 15, a svakog vikenda od 9 do 17 časova kada se može proći odajama kojima je koračao kralj, u gradu pored Drine, sakrivenom pod tonama stena. Tajnim gradom u kome se trenutno nalazi čak 785 različitih eksponata

