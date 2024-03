SAJMOVI POVODOM 69 GODINA POSTOJANJA EKONOMSKO - TRGOVINSKE ŠKOLE U KRALJEVU: Ne ulaže se samo u formalno obrazovanje učenika FOTO

KRALJEVO - U okviru obeležavanja Dana škole, Ekonomsko-trgovinska škola Kraljevo, koja šezdeset devet godina uspešno obrazuje mlade našeg grada, organizovala je Sajam obrazovanja i zapošljavanja.

Želja je bila da se, u poznatom okruženju, učenicima približi razgovor sa poslodavcima i predstavnicima fakulteta i razvija karijerno vođenje i savetovanje, kao i profesionalna orijentacija, i pomogne u daljem usavršavanju. Uručene su i zahvalnice institucijama i pojedincima, nagrađeni najbolji profesori i učenici koji su se najviše istakli.

Za unapređenje, afirmaciju i podršku u radu Škole, Zahvalnicu je dobio i gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić.

foto: Grad Kraljevo

Čestitajući Dan škole, gradonačelnik je istakao da su Vlada Republike Srbije i Grad Kraljevo u prethodnih nekoliko godina uložili značajna finansijska sredstva u ovu, ali i druge kraljevačke srednje škole.

- Zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uložili smo 12 miliona dinara u rekonstrukciju fasade Ekonomsko-trgovinske škole i Gimnazije u Kraljevu. Sa Ministarstvom rudarstva i energetike uložili smo oko 19 milona dinara kako bismo rekonstruisali i energetski sanirali zgradu Elektro-saobraćajne tehničke škole, a saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike nastavili smo i prilikom rekonstrukcije objekata Doma učenika srednjih škola u Kraljevu i Osnovne škole „Vuk Karadžić“. Prošle godine dobili smo sredstva i za energetsku sanaciju Mašinske tehničke škole u Kraljevu - javna nabavka se završava i očekujemo da će uskoro započeti radovi. Ministarstvo prosvete nam je 2016. godine obezbedilo gotovo 60 miliona dinara za rekonstrukciju zgrade Mašinske tehničke škole tako da očekujem da ćemo, završetkom ovog projekta, završiti rekonstrukciju škole, kazao je gradonačelnik dodajući da je Grad pre nekoliko dana, od Ministarstva zaštite životne sredine, dobio čak 21 milion dinara za zamenu starog kotla i završetak rekonstrukcije grejnih tela i grejnih dovoda u zgradi Osnovne škole „Jovan Cvijić“ u Sirči.

Obeležavanju Dana škole prisustvovala je i Ivana Antonijević, pomoćnica ministra turizma i omladine, koja je izrazila veliko zadovoljstvo što prisustvuje jednom ovako organizovanom događaju.

- Ekonomsko-trgovinska škola je jedan od primera gde se ne ulaže samo u formalno obrazovanje učenika, već se, projektnim aktivnostima, obezbeđuje mladim ljudima da imaju aktivnosti neformalnog učenja i stiču veštine i znanja koja će im pomoći na tržištu rada jer sve to formalno znanje koje stiču mogu da primene i na tržištu i da nađu posao koji im odgovara i kojim su zadovoljni i to što pre. Ministarstvo resorno za oblast mladih prepoznaje svoju odgovornost i zadatak da podrži sve one prosvetne radnike i donosioce odluka koji ulažu u obrazovanje i prilike za mlade. Ekonomsko-trgovinska škola je jedna od tih, ali je i Kraljevo jedan od gradova koji ulažu u mlade, a ima i funkcionalnu Kancelariju za mlade. Ministarstvo turizma i omladine, dok je bilo Ministarstvo omladine i sporta, godinama je ulagalo i u infrastrukturu za mlade u Kraljevu – podržane su teretane za mlade, projekti koji se tiču zapošljavanja mladih, a prethodne godine takođe smo podržali Kancelariju za mlade sa jednom projektnom idejom, rekla je pomoćnica ministra dodajući:

foto: Grad Kraljevo

„Naš zadatak i cilj jeste da mladi ljudi budu aktivni, da traže prilike za sebe, uče i jačaju svoje veštine i kompetencije i na taj način budu što snalažljiviji na tržištu rada da bi što pre pronašli posao.“

Ističući da joj je velika čast i zadovoljstvo što je Škola domaćin Sajma obrazovanja i zapošljavanja, direktorka Ekonomsko-trgovinske škole Kraljevo Dragana Paunović je zahvalila svima koji su deo uspeha Škole.

Na Sajmu obrazovanja i zapošljavanja, organizovanom u školskim prostorijama, predstavilo se 35 preduzeća iz oblasti elektrotehnika i saobraćaj, mašinstvo i gađevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta, poljoprivreda i prerada hrane, zdravstvo i socijalna zaštita, ekonomija, pravo i administracija, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, kao i 19 visokoškolskih ustanova.

Kurir.rs/J. S.