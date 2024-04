"NEKE KURIRE MRZI DA DONESU PAKET DO VRATA, ALI OVO ŠTO SU POČELI DA RADE JE BEZOBRAZLUK!" Srbi se masovno žale, a sve plate

Pojedini kuriri ne samo što ne donesu pakete do vrata građana, nego sada i izbegavaju da dostave paket do sela, žale se građani.

- Poručila sam neku garderobu sa interneta koja je trebalo da mi stigne dva dana nakon porudžbine. Pitala sam ih koliko će ukupno koštati i rekli su mi tačan iznos. Poštarina je bila oko 400 dinara. Tog dana me pozvao kurir i rekao da me može da doveze paket do sela jer ima mnogo porudžbina, nego će ga ostaviti u gradu, pa kad idem do grada da preuzmem. U tom trenutku sam prihvatila to, ali sam kasnije shvatila da sam pogrešila - kaže nam jedna Leskovčanka i dodaje:

- Ja plaćam dostavu, a on neće da doveze do kuće, nego da ja sama odem po njega. Do sad ih je mrzelo da donesu do vrata, a sad uopšte i ne dolaze do sela. Verujem da razlog nije veliki broj paketa, već ga je mrzelo.

Jedna Beograđanka nam se požalila na neke kurire koji ne samo što ne vraćaju kusur, nego su počeli i da naplaćuju više od dogovorenog.

- Preko neke instagram stranice sam poručila sat. Ukupan iznos je bio 10.900 dinara sa dostavom. Tako mi je rečeno. Međutim, kada je stigao kurir mrtav hladan mi kaže 11.900 dinara. Odmah sam mu rekla da nije tolikoveć 1.000 dinara manje. Bio je u šoku, pogledao je u svoje papire i kazao da je ipak toliko. Pokušao je da me prevari. U redu je da zaokruže cifru i da uzmi 50, 100 dinara, ali hiljadu je zaista previše.