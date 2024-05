"PRVA ŽENA GA NAPUSTILA, A DRAGANA JE BILA TRUDNA, TEK SMO SAZNALI" Oglasila se sestra uhapšenog ubice iz Alibunara!

Nakon vesti koja je uznemirila celu Srbiju, da je stradala još jedna žena u porodičnom nasilju, kada je, podsetimo, Dragan B. (39) ubio nevenčanu suprugu Draganu S. (42) u porodičnom domu u Alibunaru, za Kurir se oglasila sestra osumnjičenog.

- Dragan mi je brat od tetke, nisam bila mnogo u kontaktu sa njim, viđali smo se jednom godišnje, znam samo da je mnogo pio i kadgod popije, vrlo je agresivan, sve ih je maltretirao. Prva žena ga je napustila i odvela decu upravo zbog toga, a ovu drugu ženu nisam ni poznavala, ona se tek nedavno uselila kod Dragana, nema ni mesec dana, a čula sam da je tek ostala u drugom stanju - rekla je Draganova sestra (ime i prezime poznato redakciji).



Kako i sama kaže, vest o ubistvu je čula juče i potpuno se šokirala, a pretpostavlja da se ubistvo dogodilo u subotu 27. aprila.

- Ne znam kada se tačno sve to izdešavalo, pretpostavljam da je bilo u subotu, Draganov brat po majci je bio tada u kući - ispričala je naša sagovornica.

Podsetimo, iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu stigla je vest o sprovođenju detaljne istrage ubistva u Alibunaru, jer, kako piše u saopštenju, ubistvo se dogodilo "neutvrđenog dana u periodu od 27.4.2024. do 29.4.2024. godine". Međutim, komšije kažu da ni oni nisu sigurni kog datuma se sve izdešavalo, s obzirom na to da niko nije čuo ništa sve do juče.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor protiv osumnjičenog u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

