"SINA MI UBIO ČOVEK S 3,3 PROMILA, DVE GODINE ČEKAMO PRAVDU" Neutešna majka: Ne mogu mu ništa, VOZI SE PORED KUĆE GDE GA JE UBIO

Protiv R. G. koji je 7. januara pre dve godine vozeći pijan usmrtio Ivana Jovičina iz Alibunara, i pored jasnih dokaza optužnica je podignuta tek prošle nedelje.

Nesrećni mladić je iza sebe ostavio porodicu - suprugu i dvoje dece. Njegova majka Slađana ispričala je potresnu priču u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

- Mi smo saznali preko vas, novinarka mi je poslala link ove optužnice i pitala me je da li ste vi dobili ovu optužnicu od nadležnih. Ja sam rekla ne, u tom momentu niko mi ništa rekao, nije me obavestio, evo i dan danas ništa. Pa, kako smo mi obavešteni od tužioca da su to veštaci, to su bila tri veštačenja, jedan sa drugim se nije slagao. To je trebalo da ide na superveštačenje u Beogradu i onda su oni odlučili da će biti tako po superveštačenju. Tri veštačenja su radili, nijedno se nije slagalo. I to je trajalo 27 meseci, 27 meseci mi čekamo optužnicu. Ne znam da li ćemo čekati još dve godine da se on optuži.

Šta se desilo tog Božićnog jutra pre dve godine?

- Moj sin je živeo u Alebunaru. Radio je kao medicinski radnik i nije dobio posao i nije znao više šta će. Dobio je sina, oženio se i otišao je kod supruge u Jakovo. I nije dobio tamo posao kao medicinski radnik. On je radio u fabrici. Nije birao posao, samo da radi. I oni su živeli tri godine tamo i Božić su hteli da proslave kod nas. I došli su u petak pred Badnji dan, sin je otišao po badnjak i tog dana je bilo sve okej. I taj dotični ubica i oni išli s njim. I uveče su se dogovorili da izađu u kafić. Kod nas je običaj da se pali vatra ispred kuće, da se dočeka Božić. To je godinama ta tradicija. Oni su došli svi kolima, društvo njih 20. I mom sinu kola su se pokvarila, počela su da dime i ostavio ih je pored puta. I došao je kući i kaže, mama hoćeš da mi daš jednu flašu vode zato što mi dimi hauba. Moramo da ugasimo tu, taj dim, ne znam ni ja. I tu se potrefila ta flaša i nije bilo sekunda. On je otišao. Ja dok sam ušla unutra, čula sam jauke. Jao, Ivane, probudi se. Otec je bio pored njega, društvo njih 20-30, ne znam ni ja, dece je bilo. Ja sam skočila, pala sam na kolovoz, ne znam više ništa što se dešavalo.

Agonija je za majku tek počinjala.

- On je preminuo na putu. Njemu su noge odsečene bile, telo mu je bilo pola metra, noge, patike su mu bili 20 metara od njega. To je bilo strašno, strašno. Udario je prvo u neki kamen od 20 kilograma, koji je stajao pored bandere, pa je srušio ovu betonsku banderu, i prevrtao se u kanalu. Možete da zamislite taj udarac. Oni su napisali da je on išao 70, on nije išao 70, on je išao 180. Kao oluja, šta da vam kažem. I dan danas ništa od toga. Vidimo ga svakog dana, pije, šeta, vozi se pored naše kuće, mogu da vam pokažem i mesto, to je 10-15 metara od naše kuće.

Ko je taj čovek, ko je ubica vašeg sina? Kažete, slobodno se šeta ispred vaše kuće, viđate ga često.

- Imam informacije, on je teški drogirant, kako da kažem, onako narodski, svi znaju, celo selo zna, ovde niko mu ništa ne može, niko ništa ne radi, ne znam stvarno šta da vam kažem. Evo, ima slučaja koji je malo u kafiću nožem jurio nekog, to je prijavljeno, šta da vam kažem. Ne pristajem ni na šta osim maksimalne kazne , ići ću u Strazbur. Ako nema naša pravda, ako nemaju naše sudije, ako ne mogu naše sudije da im presude, mi ćemo. Ne samo za mog sina. To je strašno. Niko ne pita kako je porodicama žrtava. Moj sin je otišao njih da prehrani, vratio se kući za Božić i da ga ubije čovek s 3.3 promila alkohola u krvi. Nije on popio pivo, dva. To je bilo ujutru, on se još i otreznio koliko je imao.

