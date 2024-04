"KAD PROČITAM NJEGOVU PORUKU, TRESEM SE" Beograđanka opisala pakao koji joj priređuje bivši: Šest meseci sam trpela, DOSTA JE

Žene su u Srbiji žrtve nasilja u raznim oblicima, a poslednja priča o kojoj je Kurir pisao posebno je uznemirujuća.

Beograđanka Gorana Vukmirović (31) već šest meseci trpi teror od bivšeg momka. Ona je praktično izgubila slobodu jer je zove sto puta dnevno, šalje poruke, proganja je a žrtva nije samo ona, već i njena porodica.

Ovog jutra u studiju jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji svoju priču podelila je upravo Gorana, koja je svoju priču podelila u društvu koordinatorke Sigurne kuće Vesne Stanojević i advokatice Gordane Božilović Petrović.

- Svako jutro dok se spremam za posao, već tu dobijam 10 do 15 propuštenih poziva. S obzirom na to da sam blokirala sve brojeve, tu je bilo preko 70 SMS kartica koje je on kupio sa kojih me je pozivao u roku, u periodu od 6 meseci. Ja bih prvo naglasila da sam ja 6 meseci ćutala i puštala sam da se on ohladi. Mislila sam, zavoleli smo se, možda jednostavno tako reaguje emotivno i ostalo. Puštala sam ga, puštala sam ga i nisam davala povoda, ja njemu nisam slala poruke, ja njega nisam zvala, nisam mu odgovarala na poruke, pozive i ostalo. Ali on nije prestao i ja sam shvatila da sam u problemu, da nešto moram da uradim - započela je priču Gorana.

Ona nije bila jedina žrtva budući da su na meti i članovi njene najuže porodice.

- Pozivi i poruke su konstantni, svakodnevni, mejlovi, LinkedIn nalozi, Instagram nalozi, to jednostavno nema kraja. On ima svakakve ideje koje ne znam kome mogu da padnu na pamet. Pre neko jutro sam se probudila, u tri ujutru sam videla da mi je stigla kao Glovo poruka da je neki kod, a ja sam spavala. Pozvala sam tatu da vidim šta radi, kako je, a on mi je rekao da je u 3.40 ujutru zvonio na interfon neko iz picerije i da je poručena pica na našu adresu. I nije je prvi put da to radi i ranije već to radio. Poručivao je pice, pravio mi je lažne rezervacije automobila u rentakaru gde sam radila, gde sam ja morala umesto do 11 da ostajem do 3 ujutru, pošto je rentakar bio na aerodromu.

Kaže da se ne oseća nimalo bezbedno s obzirom na to kroz šta sve prolazi u poslednje vreme.

- Kad ulazim u auto, trčim u auto, zaključavam se u kolima. Pre neki dan su mi stizale poruke od njega imaš 3 minuta da izađeš ili ulazim unutra. Ja sam se tada nalazila na poslu pošto on zna gde ja radim. Meni je neprijatno, meni je strah jer na poslu ne znaju svi kroz šta ja prolazim. Ja nisam rekla mojim nadređenim o menadžmentu kroz šta ja prolazim jer mi je i sramota. Tresem se, tresu mi se ruke kada dobijam takve poruke. Bude tu i lepih poruka u smislu dobro jutro ljubavi moja. Onda popodne, šta ti misliš da možeš da nađeš drugog dečka, da ću ja to da trpim, pa kao nek mi se javi taj tvoj dečko - priča Gorana i osvrće se na nedavno iskustvo:

- Onda išla sam u jedan restoran sa koleginicama sa posla za 8. mart, a on je pretpostavio da me odveo neki dečko i onda mi je slao poruke koje možete možda i videti već u novinama. Sačekuje me posle posla, vidim njegov auto. Međutim, sreća u nesreći je da sam ja tada svaki put bila sa kolegom kojeg vozim posle posla na voz i kada vidi da sam s nekim, uvek pobegne.

Advokat: Klasičan primer krivičnog dela proganjanja Advokatica Gordana Božilović Petrović pojasnila je kako zakon gleda na ovo iskustvo. foto: Kurir televizija - Ovo je tipično krivično delo proganjanja. Ovo je krivično, jedno od novih krivičnih dela koje je uneto u naš krivični zakon 2017. godine, upravo da bi se zaštitile osobe od ovakve vrste aktivnosti, da kažemo. Proganjanje u stvari predstavlja krivično delo praćenja neke osobe, nedozvoljeno praćenje, nezakonito praćenje, mimo njene volje, u jednom dužem vremenskom periodu. Naročito je značajno da je svrha tog praćanja izazivanje straha, nesigurnosti, neprijatnosti.

Gorana kaže da je ovim povodom već nekoliko puta bila u policiji, što na opštini u kojoj živi što u stanici "29. novembar".

- Prijavila sam sve 14. marta. Meni je stigao mejl 9. aprila, pošto su u "29. novembru" nekako mnogo ozbiljnije shvatili i pričala sam sa dve inspektorke. One su uzele izjavu i postupile po prijavi suda. Jer ja sam podnela privatnu prijavu u visokotehnološkom kriminalu i oni su po tome postupili, pozvali su me i sad ne znam tačno šta se dogodilo, ali ja smatram da su oni otišli na njegovu adresu i da su možda ostavili neki nalog gde su možda napisali da sam ja prijavila i da po tome dolaze. I onda taj dan mi je stigla poruka, tačnije mejl od Filipa gde je napisao 'ladno si me prijavila izdajice. Tada sam ja postala svesna da on zna za prijavu što je mene dovelo u još goru situaciju da ja sada ne znam da li ću ja u njemu probuditi bes, ljutnju, kako će on da reaguje povodom svega toga.

Na piranje šta bi trebalo da se desi da bi se osećala sigirnije sagovornica voditeljke Olje Lazarević kaže:

- Meni je potrebno da oni njemu daju zabranu prilaska i komuniciranja sa mnom, znači da ne može da me kontaktira, da ne može da mi šalje pretnje, poruke, ja bih se osećala puno bolje. Jer koliko god mi želele da ne čitamo takve poruke, ja kažem ma neću ni da čitam, ne želim da čitam ovo, nekako uvek povuče nas da vidimo šta je, šta je napisano. Pritom to su toliki broji naloga da ja nekad ni ne znam da je ovo. To bude imena Milica, Stefan, Srdjan, Marko, on se potpisuje pod raznim imenima.

Vesna Stanojević: Policija, na žalost, kasno reaguje Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević objasnila je postupanje policije u ovakvim slučajevima. foto: Kurir televizija - Policija nažalost reaguje onda kad se desi najgore krivično delo, onda kad ih pozovete, kad je već nešto što je vidljivo, što ugrožava život žrtve. Nije bitno koja je to policija, ali mi moramo da znamo, a i policija mora da zna da se od ovakve stvari počinje, a da sledeći korak može biti i fizičko nasilje. Da vam ne kažem podatak koji je strašan da je u Srbiji od nove godine ubijeno sedam žena - rekla je Vesna Stanojević.

