ŽILETOM JE TAKO ISEKAO KRISTIJANA DA SU MU ISPALA CREVA: Buca Džambas otkrio odakle Kristijanu OŽILJCI NA STOMAKU!

Ljubomir Manojlović, poznat pod nadimkom Buca Džambas. bio je jedan od žestokih momaka sa beogradskog asfalta tokom devedesetih godina.

U jednom intervjuu ispričao je mnoge detalje o Kristijanu Goluboviću koji nisu poznati široj javnosti. Tada je Manojlović i otkrio odakle Kristijanu ožiljici po stomaku koje je često pokazivao javno.

- Čuo sam kako je zaradio one ožiljke po stomaku. To ga je isekao njegov kum, a moj dobar prijatelj, Dragan Drljača. Kristijan je hteo da bude kao neki ratnik, neki Sandokan. I onda je poželeo da bude isečen pa je tražio od Drljače da ga iseče. Molio ga je da to uradi. Rekao mu je da je pi*ka ako to ne uradi. Ovome dosadi, uzme žilet i iseče ga, i Kristijanu ispadnu creva. Tako je on te ožiljke dobio", ispričao je Manojlović.

Prisetio se Buca Džambas i jedne situacije sa Tašmajdana gde je Kristijan dobio batine.

"Jednom smo bili na Tašmajdan, gde je letnje igralište. Gužva bila. Stojimo tamo, zezamo se. Moj burazer kaže - odoh do u WC, hoće još neko? Kaže Kristijan - evo ja ću. I dok je moj brat bio u WC-u Kristijan se zakačio sa nekim momkom, uneo mu se u lice i rekao – znaš li ti ko sam ja, ja sam Kristijan. Taj momak je bio Ćume - vođa Partizanovih navijača iz Padinske skele. On je tako nokautirao Kristijana da je Golubović naglavačke pao u pisoar. Moj brat je podigao Kristijana, ali ovaj nije mogao da stoji na nogama", ispričao je Manojlović.

Inače Kristijan je batine dobio i od Bucinog rođenog brata, koji je bio nekada svetski prvak u boksu.

Kad se Kristijan zakačio sa Osmanom Karićem on je nas zvao da krenemo na Osmana, ali mi nismo hteli. Osman je naš drug iz detinjstva. Osman je ispravan momak, on nikoga nije dirao. A tu su i kompleksi. Jer Osman je lepši od njega, jure ga devojke, hrabar, zna da se bije. Onda se Kristijan odvojio na nas. I da bi se dokazao, nabildovao se i došao da se bije sa mojim bratom. E tu jadnik doživeo debakl", ispričao je Manojlović.

Buca Džambas je ispričao i da je zbog Kristijana morao da ulazi u mnoge tuče jer je Golubović, kako kaže, pravio dosta problema.

"Kristijan ode tako u SKC, povede još 2-3 momka. Ljudi sede na klupici, on priđe, obori klupu, vadi sekiru. Jednom je naišao na jednog jakog momka sa Dorćola. Kad je ovaj hteo da mu da po gu*ici on me odmah zvao telefonom – brate dođi, frka je. Dođem ja i ispostavi se da znam tog dečka. Pitam ga šta se desilo, i on mi kaže kako je sedeo sa devojkom kada je naišao Kristijan, digao klupu i počeo nešto da mlatara. Rekao sam mu da ga pusti jer je budala. Posle sam Kristijanu rekao da se smiri. Nisam hteo da se bijem sa svakim zbog njega, taj momak i ja smo i dan danas dobri prijatelji. Ali sam dosta tuča imao zbog Kristijana jer je mnogo problema pravio", ispričao je on.

Na pitanje da li bi mogao da bude rival Kristijanu u nekoj tuči, Manojlović kaže:

"Kad god hoće. Ne potcenjujem ga ali on ne zna da se bije. Čujem tukao nekog Čabarkapu. Je l’ video to neko? Ajde da vidimo neku tuču gde se tukao na fer. Je l’ se tukao u Beču sa onim Albancem. Koliko je ostao na nogama? Kristijan je magarac, a magarca ne možeš ništa da naučiš. Kako je pre 30 godina dobio batine od mog brata, tako je i od ovog Albanca dobio sad batine. Na isti način".

Kurir.rs/Mondo