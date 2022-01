SAKIĆ IMA KOMPLEKS, DAVIO SAM GA KO ZMIJA ŽABU! Kristijan odgovorio Sinanovom sinu: Tabletoman može da me pobedi samo dok spavam!

Kristijan Golubović odgovorio je na pismo Rašida Sakića, koje je poslao redakciji Kurira iz zatvora, a u kom je "prozvao" ovog rijaliti učesnika i osuđivanog kriminalca iz devedesetih.

- Boli me ku*ac za budalu, za jednog raspalog šta priča. On je tabletoman, ne znam šta je sa njim. Dečko je bio korektan i sasvim normalan ranije, pozdravljao me u zatvoru. Oni svi tamo treniraju one bodibildinge i gluposti, a ja sam im pokazivao pokrete i zahvate, i njemu i onom S. C., što je osuđen za ratne zločine - počeo je Golubović i nastavio:

- Izneli smo ćebe napolje i ja sam im svima tu pokazivao zahvate borilačkih veština, oni su bili iznenađeni koliko brzo sam ih podavio, kao zmija žabu. S. C. je bio ubeđen da je mnogo jak, ali se presekao kada sam ga bacio i shvatio je ko je jak zapravo. Iskreno, ja sam mislio da je to samo trening i da im pokazujem zahvate samo, nisam shvatio to kao tuču ili kao odmeravanje snage, ali su oni to očigledno prihvatili kao lični kompleks - zaključuje Golubović.

Kako je naveo obojica su kasnije pričali kako ih je Kristijan "podavio kao zmija žabu".

- To ti je bilo u zatvoru šou, oni rade bendž, a ja sa tim tegom radim biceps... Pritom, ja ne treniram uopšte, a oni se ubijaju svaki dan. To je generalno problem svih robijaša sa mnom, ja sam uvek po samicama i radim prirodne vežbe, ali sam ipak jači od najjačeg na robiji. Zbog toga svi oni imaju kompleks od mene - tvrdi naš sagovornik.

Kako je rekao, smešno je to što je Sakić napisao da bi mogao da ga pobedi.

- On piše da je spreman i da bi on mene pobedio, on sme sa mnom da odmeri snagu?! Ma dajte, smešan je kao crtani film, samo to mogu da kažem. On je jedan fićfirić koiji je po visini ispod mog pupka, a od njega sam teži sigurno 50 kilograma. Ja imam metar devedest i šest i 142 kile, kako on meni može da papira na temu tuča na ulici. On može da me pobedi jedino dok ja spavam, a on me udara - odgovorio je Kristijan Golubović.

Prema njegovim rečima, on ne zna "šta je tim mediokritetima da pričaju za novine da oni smeju da izađu ispred Kristijana i kao oni su mene pobedili" .

- Evo poručujem im: Pobedili su me tako što su mi kimuru na kur*u napravili i uvek će samo tako moći da me pobede! Bilo koji MMA borac ili šibadžija na ulici... evo Kristijan javno kaže da može samo ku*ac da mu iskimura! - rekao je na kraju Golubović.

Podsetimo, sin pokojnog pevača Sinana Sakića, Rašid Sakić (44) poznatiji kao Ćelo, koji u zatvoru Sremska Mitrovica služi kaznu od tri godine zbog razbojništva, obratio se redakciji Kurira pismom u kom, između ostalog navodi da " želi jednom za svagda da stavi tačku na priču o odnosu sa Kristijanom Golubovićem".

- Mi smo bili na istom bloku 2011- 2012 . godine i ja sam za njega bio izazov, kako je sam rekao. Pristao sam da radimo parter, u čemu sam ga porazio akimurom, naterao ga na tapkanje (brazilska điu đica, rvačko bacanje). Tvrdim da sam i sada spremniji od njega i da uvek možemo raditi parter, jer ne vidim ništa loše u tome, jer to gledam kao jednu vrstu sporta - napisao je Sakić i dodao:

- Ne želim da dajem bilo kakve izjave za gospodina Golubovića, jer to ne rade mangupi, a on se predstavlja kao neko ko ima svoj identitet. Sebe ne smatram kriminalcem, niti se tako vidim u budućnosti, ali se smatram mangupom sa identitetom - zaključio je Sakić u pismu adresiranom na našu redakciju.

Pretpostavlja se da je cela priča o tuči dvojice poznatih muškaraca počela počela prošle godine kada se, navodno, Kristijan hvalio u rijalitiju "Zadruga" kako je najjači, nepobediv!

