KRISTIJANU GOLUBOVIĆU PREKIPELO, BRUTALNO IZVREĐAO ČORBU! Opleo po njemu kao nikad do sad: On je jedan MENTOL! (VIDEO)

Kristijan Golubović nije više mogao da se suzdrži, pa je opleo po svom najboljem rijaliti prijatelju Milanu Jankoviću Čorbi, te nimalo nije bio blag na rečima.

- Ovaj mentol, već je počeo da mi ide na k*rac Čorba, on tu kao nešto kuva, od hiljadu jela koja mi je napravio, tri su mi se svidela. Mani me jela i kuvanja. Ovde se pola robe pokvarilo, 'ajde, j*bote više u k*rac, tolerišem svakoga - rekao je Kristijan.

Kristijan Golubović se prisetio nedavno svoje ljute rivalke Stanije Dobrojević i hotelske sobe u kojoj su proveli zajedno dok su boravili u rijalitiju ,,Farma".

- Trebalo je da nose majicu, j*bote kad pogledaš, to je pet glava na nedeljnom nivou manje, 50 ljudi po hiljadarka manje - rekao je Kristijan.

- Ovde u pabu se osećam kao kod kuće, a tamo... - rekla je Kristijan.

- Trebalo je ona, ja joj predlažem da uradi to i kada pita Janjuša da li hoće da se venča i kada kaže da, da napiše ne, i da skloni ovu, pa da napiše da. A ja mogu kao Staniju, da ukradem kao mladu, mi smo se tamo srpdali, kažem joj ,,Znaš li gde je nedođija? Između g*ze i j*ja", ona me dodirne i oni napravili da mi je gurala prst u d*pe! To su bili totalni idioti! Mi se sprdali j*bote! Skakala je po meni, tamo, 'vamo. Bila je masaža, pedikir, manikir, zaj*bavanje, baš je bilo onako - prisetio se Kristijan.

