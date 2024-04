SVE JE SPREMNO ZA 37 BEOGRADSKI MARATON! Svi rekordi oboreni! Nikola Penić: Ovo će biti NAJBOLJI maraton do sada!

Sve je spremno za start 37. Comtrade Beogradskog maratona. Najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji oboriće i ove godine brojne rekorde, a ujedno će biti viđeni i brojni noviteti u organizaciji.

Tri glavne trke su razdvojene. Maratonska trka počinje u 8 časova, polumaraton i štafetni polumaraton u 9.30, a trka na 10 kilometara u 11 časova. Trka zadovoljstva krenuće u 13 časova. Start je tradicionalno kod crkve Svetog Marka, a cilj je na Terazijama.

O svim segmentima organizacije na konferenciji za novinare u Skupštini Grada Beograda govorili su Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona, Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta,Nikola Penić, gradski sekretar za sport, kao i specijalni gost Majkl Niši, prvi čovek Čikaškog maratona, jednog od šest najpoznatijih u svetu.

Darko Habuš je zahvalio svima onima koji su pomogli u organizaciji Beogradskog maratona.

- Svake godine imamo puno noviteta. Zahvalni smo ministru sporta Zoranu Gajiću i gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću na velikoj podršci. Značajno je što su na tim pozicijama ljudi koji su ostvarili vrhunske rezultate u sportu. Samo zajedno možemo da podižemo standarde. Želim da najavim da će Beograd biti kandidat za Evropsko prvenstvo u uličnom trčanju 2027. Biće to sjajna uvertira za Expo i posle toga ni Beogradski maraton, koji će se tada održati 40. jubilarni put, više neće biti isti događaj - rekao je direktor trke kroz prestonicu Srbije.

Gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić je istakao da je Beogradski maraton najznačajnija sportska manifestacija koju grad ima.

- Sekretarijat za sport i omladinu izdvojio je i ove godine značajna sresdstva za maraton. Dali smo punu logističku podršku za rekordnih 15 hiljada učesnika iz preko 70 zemalja. Svima želim puno sreće u organizaciji 37. Beogradskog maratona i verujem da će biti najbolji do sada u svakom pogledu - rekao je Penić.

Direktan prenos Beogradskog maratona realizovaće TV Arena sport sa 35 kamera i preko 120 ljudi. I 37. izdanje Comtrade Beogradskog maratona imaće humanitarni karakter koji će se realizovati kroz projekat „Heroji Beogradskog maratona", a slanje sms poruke sa sadržajem heroji na broj 3023, doniraće se sredstva za pomoć osobama sa invaliditetom.

Direktor Beogradskog maratona govorio je i o novitetima kada je u pitanju organizacija jednog ovako kompleksnog događaja.

- Imaćemo oko 110 volontera na električnim trotinetima na samoj stazi, koji će biti raspoređeni na 27 tačaka kako bi mogli u najkraćem mogućem roku da priđu onima kojima je pomoć potrebna i to vreme je svedeno na manje od jednog minuta. Takođe imaćemo i tri poljske bolnice. Obezbeđena je i softverska podrška koju smo testirali u novembru i u svakom momentu znaćemo gustinu trkača na samoj stazi, kao i gde se nalaze sva naša vozila na samoj stazi preko kontrole GPS uređaja. To će nam omogućiti da znamo tačno gde se koji trkač nalazi pa ćemo sukcesivno moći da otvaramo ulice. To je veliko organizaciono unapređenje Beogradskog maratona, a sve u cilju da se omogući što je moguće bolje kretanje našim sugrađanima - konstatovao je Habuš.