KRISTIJAN ODGOVORIO MMA BORCU: Imam 1.000 uličnih tuča, tvrdim da sam nepobediv, Džakiću ne izazivaj sudbinu VIDEO

- Ko je Kristijan Golubović? Ko je to? Stvarno, nemam pojma ko je, niti me takvi ljudi zanimaju. Možda sam ga dva tri puta video kad je keva gledala Farmu, ili kad je drugarica čitala novine "Skandal" tako da je glupo da trošimo vreme. Da je MMA borac, ja bih znao za njega - rekao je Džakić u gostovanju na televiziji Balkan Info.

Kristijan je u to vreme biou rijaliti programima, a sada je ređio da odgovori na prozivke.

- Jednom me je kod vas u emisji prozvao neki Džakić, MMA borac, pa je izjavio "Ko je taj Kristijan", kao podrugljivo nisam ja MMA borac? Pa, dobro brate, ja imam 1000 uličnih tuča, te kimure, imure i ti potezi, se nauče za 10 treninga, ali ne znam da li si ti naučio kad te pet Šiptara izbode šaberima raznih veličina, sa ispadnutim crevima, da im grizeš grkljan i da im vadiš oči?

- Evo ja kažem da on to nije ni video u životu. Zato bavi se dečko sportom i nemoj da prozivaš, jer ne valja to što radite. Danas, sutra, ćemo se sresti na nekoj manifestaciji sportskoj, pa će biti tuc, muc.

- Razumem da si mi paralelan, da sam video neku grdosiju, koja ima animozitet prema meni, pa me prozove, pa da neki meč da organizujemo. Da vidiš koliko ja nisam MMA borac, a koliko ti jesi. Možda ja nisam MMA borac, niti se predsatavljam tako. Ja uzmem kićanovića, uzmem 250.000 evra, da me takav kao on 5 puta udari u glavu i nije mi ništa, kao sa Šiptarom u Lincu. A oni ceo život izbiše im i ono malo mozga iz glave, a 300 do 500 evra uzmu za meč. To je sramota.

- Ja sam ceremonijal majstor, ja sam marka, e taj sam ja! Pošto ne znaš ko sam, evo ja da ti kažem. Ja sam Kristijan Aleksandar Golubović, 50 godina nepobediv na ulici, beogradskog asfalta. Nepobediv. Tvrdim. Bez tegova bez anabolika bez tableta.

- I dalje se borim, sam sa sobom, nikad za državu, nikad za muriju, nikad za neku ekipu. Ja sam ekipa. A mogu i sad jedno 100 klinaca da okupim da urade šta hoćeš. Nikad to ne bih uradio niti je takvo vreme, ali ne mogu da zabranim nekome da ode i da mu izbije i drugo oko, što je rekao "Šta taj Kristijan, ko je on"

- Ne znam čemu potreba ljudima da se pojave javno i da pričaju o ljudima. A šta da se nađemo negde, u mraku u podrumu. Šta onda, i uzmem govnjivu motku i kažćm "Jel znaš ti mene"? Šta će da kaže "Ja sam opasan mangup, ja sam MMA borac, ja se tebe ne bojim"? E pa neće. Evo ja mu garantujem da neće, i da se nije rodio onaj ko bi se našao samnom u oči a da se nije uplašio za sebe, za život, za porodicu.

- Jer kad se ne plašite, kad dva ovna rokaju jedan na drugog onda otpadaju kosti, krvarimo, potres mozga, bolnice, grobnice zatvori, zna se kako ide. Ako ti nisi u tom svetu, što prozivaš čoveka, što izazivaš sudbinu- poručio je Kristijan.

Kurir sport