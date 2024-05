BAŠ, BAŠ LOŠE VESTI ZA PARTIZAN I ZVEZDU! Saopštio ih je direktor Evrolige LIČNO: Jedan od ovih timova OTPADA za sledeću sezonu!

Loše vesti za večite rivale stigle su od direktno direktora Evrolige...

Paulijus Motiejunas, direktor najjačeg evropskog klupskog takmičenja, poručio je da postoje šanse da Partizan, ili Crvena zvezda ostanu bez mesta za narednu sezonu.

Prema njegovim rečima, jedan od pet klubova koje je nabrojao, biće praktično proglašen viškom, zbog toga što će svoje mesto dobiti Pariz.

"Nažalost, neko će u krugu sa Partizanom, Crvenom zvezdom, Valensijom, Albom i Virtusom morati da otpadne jer Pariz ulazi. Svi imaju po 20 odsto šansi da ne igraju Evroligu sledeće sezone. Svi su jednaki i partneri će odlučiti. Valensija je igrala dobro u prvom delu sezone i gradi novu, atraktivnu dvoranu. Veliki korak za klub. Rade velike, pozitivne stvari. Valensija je klub sa budućnošću u Evroligi. Ali je istina da će neko od ovih klubova morati da otpadne“, izjavio je Motiejunas za španski "As".

foto: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Dakle, sudeći po rečima Motiejunasa, jedan srpski klub će igrati u Evroligi sledeće sezone, što tehnički gledano znači, da između preostala četiri kluba (jedan od večitih, Valensija, Alba i Virtus) svaki ima, ne 20, već po 25 odsto šansi da ostane bez pozivnice.

Poručio je da će spisak učesnika biti poznat sredinom juna, nakon Fajnal for turnira, a upitan je i koja tržišta su u fokusu:

"Trenutno smo fokusirani na Berlin, Pariz i London u Evropi. Nemačka, Velika Britanija i Francuska. To su najzrelija tržišta".

Bilo je reči i o Beogradu, ali u malo drugačijem kontekstu od onoga što bismo želeli.

"Veoma teško, ali mislim da su tu svi uradili veliki i dobar posao kako bi se stvorili uslovi za igru, pre svih srpska Vlada koja je omogućila da Makabiju Beograd postane centrala, kao i drugim klubovima. Nije lako, ali se iskreno nadamo da će konflikt da se završi uskoro. Naš cilj je da se Makabi vrati svojoj kući i tamo igra evropske utakmice. Prioritet je ipak sigurnih svih članova i da se rat završi".

foto: Starsport

Kakvo je stanje sa Dubaijem?

"Još pregovaramo sa njima i organizacija takođe razgovara sa klubovima. Želimo da vidimo širu sliku i pratimo situaciju jer bi to bio veliki korak za Evroligu. Moramo da vidimo da li imamo dovoljno hrabrosti za ovaj korak i da li pre svega ima smisla. Znamo da je to drugačije tržište, drugi kontinent. Razumemo i kompleksnost problema. Zato smo i uzeli vreme kako bismo analizirali situaciju. Ono što smo govorili pre, ovo je tržšte kojem su svi sportovi okrenuti, od golfa, preko tenisa, do borilačkih sportova. NBA se okrenula tom tržištu, fudbal takođe. Mi kao Evroliga ne možemo da zatvorimo oči na to. Analiziraćemo situaciju i pratimo događaje, jer verujemo da je ovo zanimljivo tržište, posebno bi bilo ako otključamo njegov kompletni potencijal u pogledu biznisa i košarke".

Postoji mogućnost da se šanse večitih dodatno smanje s obzirom na to da nije poznato da li će Dubai već od naredne sezone igrati Evroligu.

"Rekao bih 50-50. Prerano je reći da ćemo ih videti".

Kurir sport / As

