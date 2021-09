OMER ISPROZIVAO KRISTIJANA KAO NIKO I IZAZVAO GA NA ORAČUN: Jesi li ti toliki mangup i frajer da se KAČIŠ SA NAMA PI..O JEDNA!

Čovek koji se predstavio kao Omer iz Tuzle pozvao je preko društvene mreže Tik Tok Kristijana Golubovića na tuču.

"Ja sam Omer iz Bosne odnosno iz Tuzle. Zanima me šta ti imaš protiv nas muslimana. Jesi li ti toliki mangup i frajer pa da se kačiš sa nama i da nas prozivaš po nekakvim Zadrugama. Jesi li ti toliko jak? Nemaš ti 20 godina", obratio se Omer pa nastavio:

"Ti robijao? Za šta si ti robijao pi*ko jedna. Robijo si za televizore, posteljinu i jastuke . Prodavao si drogu u crkvi. Šta si drugo uradio pi*ko jedna. Ti pretiš Mirzi Hatiću, pretiš ovom i onom. Ja nisam ni kriminalac ali me tvoje izjave nerviraju."

Omer kaže da bi voleo da se pobije sa Kristijanom.

"Voleo bih ja da se pobijem sa tobom. Hoćeš ja da dođem? Gde si – u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Beogradu? Ti se kriješ. Zvao sam ja neke drugove. Moj pokojni drug Vojo Škrbić je za tebe govorio da si curica. Imam još jednog druga – Žapca. Reci kad i gde hoćeš da se pobijemo na ferku. Džaba ti te tvoje kile, mišići, mekinje, vitamini", rekao je Omer.."

Podsećanja radi, Kristijanu je pretio i izvesni Mirza Hatić iz Sarajeva koji je rekao da će se potući sa Golubovićem čim se sretnu.

"Kristijana poštujem ko nekog starog mangupa. Nama je on kad smo bili deca bio zanimljiv da gledamo one njegove snimke. On kad gledaš njega to je jedan patološki lažov. On je tetkurina, ženturina. Alaha mi, čim izađe ja ću se pobiti sa njim."

Za one koji ne znaju o kome se radi, Hatić je 2014. srušio krst na Zlatištu koji je prestavljao spomen-obeležje na srpske žrtve u ratu. On je zamerio i Goluboviću sve ono što radi sa Kristinom Spalević.

"Na onu siroticu se penje ko dete na trešnju svaki dan. Ej, gledaju to ljudi", konstatovao je Hatić.

Ovo nije usamljen slučaj da neko iz BiH preti Goluboviću. Već smo pisali o tome da su mu pojedini poručili da se javno izvini što je, kako kažu, uvredio muslimane, ili će ostati bez glave.

"Ja ne znam Kristijana ali znam Kristinu Taster. Ajde to što nama priča bajke nego se drznula da čačka muslimanski narod. Igrom slučaja pošto sam ja na Baščaršiji rado viđen gost, moji drugari muslimani su saznali da se Kristina Taster drznula da pljuje muslimanski narod. Jedva sam ih smirio. Oni su saznali i da postoji tip koga Kristina Taster reketira već dve godine. Od njega uzima džip i pare tako da se kiti tuđim perjem", rekao je Žabac.

